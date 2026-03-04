Pol Deportes ingresa a Telemundo para cubrir el Mundial 2026

Pol Deportes ingresa a Telemundo para cubrir el Mundial 2026Únete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Los sueños se hacen realidad! El comentarista deportivo más joven del país, Pol Deportes apareció en los sets de Telemundo, la mañana del 4 de marzo para narrar parte de su historia. Sin embargo; lo que pocos se imaginaron es que anunciaron su participación en la cobertura del mundial 2026.
Recordemos que Pol Deportes se hizo conocido después de narrar la final de la Copa Libertadores desde la cima de un cerro. Tras realizar dicho trabajo, los sueños en su carrera empezaron a hacerse realidad y poco a poco fue reconocido en todo el mundo.
Pol Deportes junto a Santi Lesmes llegaron hasta los sets de Telemundo en Miami para ser entrevistados y contar lo que fue la carrera de Pol. Pero después de unos minutos, anunciaron lo que pocos nos imaginamos: Pol Deportes cubrirá el Mundial 2026 en Telemundo.