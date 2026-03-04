¡Los sueños se hacen realidad! El comentarista deportivo más joven del país, Pol Deportes apareció en los sets de Telemundo, la mañana del 4 de marzo para narrar parte de su historia. Sin embargo; lo que pocos se imaginaron es que anunciaron su participación en la cobertura del mundial 2026.

Recordemos que Pol Deportes se hizo conocido después de narrar la final de la Copa Libertadores desde la cima de un cerro. Tras realizar dicho trabajo, los sueños en su carrera empezaron a hacerse realidad y poco a poco fue reconocido en todo el mundo.

Pol Deportes ingresa a Telemundo para cubrir el Mundial 2026