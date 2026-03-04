Wapa.pe
¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Pol Deportes ingresa a Telemundo para cubrir el Mundial 2026

Pol Deportes apareció en Telemundo junto a Santi Lesmes este miércoles 4 de marzo. 

    ¡Los sueños se hacen realidad! El comentarista deportivo más joven del país, Pol Deportes apareció en los sets de Telemundo, la mañana del 4 de marzo para narrar parte de su historia. Sin embargo; lo que pocos se imaginaron es que anunciaron su participación en la cobertura del mundial 2026.

    Recordemos que Pol Deportes se hizo conocido después de narrar la final de la Copa Libertadores desde la cima de un cerro. Tras realizar dicho trabajo, los sueños en su carrera empezaron a hacerse realidad y poco a poco fue reconocido en todo el mundo.

    PUEDES LEER: Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Pol Deportes junto a Santi Lesmes llegaron hasta los sets de Telemundo en Miami para ser entrevistados y contar lo que fue la carrera de Pol. Pero después de unos minutos, anunciaron lo que pocos nos imaginamos: Pol Deportes cubrirá el Mundial 2026 en Telemundo.

