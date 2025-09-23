María Pía Copello es presentada como la 'Reina del TikTok' en Telemundo y enamora con su estilo total blackÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La llegada de María Pía Copello a Telemundo fue un despliegue de estilo y personalidad. Su look total black tropical no solo reflejó su empoderamiento, sino que también marcó tendencia, generando comentarios inmediatos entre sus seguidores.
Cada detalle de su atuendo mostró cómo la presentadora combina elegancia y modernidad, consolidándose como un referente de moda para las figuras latinas en la televisión internacional, demostrando que su estilo trasciende la pantalla.
María Pía Copello irradia glamour en set de televisón de Telemundo
La conductora peruana apareció en el programa Hoy Día, donde fue recibida como la 'Reina del TikTok', un título que refleja el alcance que ha logrado en la plataforma digital. Su presencia en el set estuvo acompañada de anécdotas sobre su experiencia en la televisión peruana, su transición hacia el entretenimiento de competencia y el giro hacia las redes sociales que consolidó su popularidad.
En medio de esta presentación, no podemos dejar pasar el look de la influencer peruana de talla internacional. Copello apostó por un atuendo veraniego de estilo total black, combinando un top de tejido floral con un pantalón ceñido al cuerpo de color negro, demostrando su impecable gusto y estilo.
Durante el recibimiento, donde fue llamada "reina absoluta del TikTok", Copello respondió con una sonrisa y un agradecimiento, visiblemente emocionada. Aunque su intervención fue breve, su estilo y belleza no pasaron desapercibidos, sumándose una vez más a las nuevas tendencias de la moda.
Top crochet floral: la prenda artesanal que marca tendencia
El top de tejido crochet con estampado floral se ha convertido en la prenda estrella de la temporada, combinando delicadeza artesanal con estilo contemporáneo. Esta pieza no solo aporta un toque romántico y femenino, sino que también permite versatilidad, adaptándose tanto a looks casuales como a outfits más sofisticados. Las flores tejidas a mano destacan por sus detalles y texturas, creando un efecto visual único que resalta en cualquier conjunto.
En combinación con pantalones ceñidos, faldas fluidas o shorts de tiro alto, el top crochet floral se posiciona como un must en el guardarropa de quienes buscan estar a la vanguardia de la moda. Además, su estética artesanal se alinea con la tendencia de sostenibilidad y piezas hechas a mano, haciendo de esta prenda un símbolo de estilo consciente y moderno.