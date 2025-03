María Pía Copello sorprendió a todos con un inesperado cambio de look durante su aparición en Mande Quién Mande. La conductora lució una llamativa cabellera rojiza que no pasó desapercibida, generando reacciones inmediatas tanto en el set como en redes sociales. Mario Hart no perdió la oportunidad de bromear al respecto, sumándose a la ola de comentarios. Sin embargo, el cambio no fue definitivo, sino parte de una divertida dinámica en honor al Día Internacional de la Peluca.