Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Temblor en Perú hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

El sismo de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, se registró a 5 km al NE de Curimaná, distrito de Padre Abad, Ucayali, y tuvo una profundidad de 138km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

    Temblor en Perú hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP
    Temblor en Perú hoy, viernes 26 de diciembre de 2025.
    Temblor en Perú hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP

    Un sismo de magnitud 4.7 se registró a las 11:31 a.m., a 5 km al noreste de Curimaná, distrito de Padre Abad, Ucayali. El temblor de hoy, viernes 26 de diciembre, tuvo una profundidad de 138 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

    LEER MÁS: ¡OFERTAS! Tottus remata electrodomésticos desde S/39.90: cómo aprovechar estas ofertas de Año Nuevo

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
    • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
    • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
    • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
    • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
    • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
    TAMBIÉN LEER: Corte MASIVO de agua este 26 de diciembre: Sedapal suspenderá el servicio en tres distritos de Lima

    ¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

    Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

    • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
    • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
    • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
    • Abrigo: manta polar y calzado.
    • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
    • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
    • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
    • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, viernes 26 de diciembre de 2025: Hora y epicentro del último sismo, según el IGP
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;