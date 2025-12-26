Un sismo de magnitud 4.7 se registró a las 11:31 a.m., a 5 km al noreste de Curimaná, distrito de Padre Abad, Ucayali. El temblor de hoy, viernes 26 de diciembre, tuvo una profundidad de 138 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.