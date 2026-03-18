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Francho Sierralta, amigo de Mario y Said, toma radical decisión tras difundirse imágenes besando a mujer en yate a meses de su boda

El empresario, casado en diciembre con Nathalie Galleno, fue ampayadobesando a una mujer durante paseo en yate, generando controversia sobre su vida matrimonial.

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    Francho Sierralta, amigo de Mario y Said, toma radical decisión tras difundirse imágenes besando a mujer en yate a meses de su boda
    Francho Sierralta se casó hace tres meses | Composición: Wapa Instagram - Magaly TV la firme
    Francho Sierralta, amigo de Mario y Said, toma radical decisión tras difundirse imágenes besando a mujer en yate a meses de su boda

    La aparición de Francho Sierralta en un viaje a Buenos Aires junto a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales y portales de espectáculos. La difusión de imágenes que lo muestran en una situación íntima durante una celebración privada provocó un fuerte revuelo y desencadenó consecuencias inmediatas en su vida digital.

    El empresario se había casado en diciembre con Nathalie Galleno. No obstante, su despedida de soltero se llevó a cabo recién el 13 de marzo durante el viaje a Argentina, encuentro que con el paso de las horas se transformó en un escándalo mediático tras la circulación de videos y fotografías.

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    Francho Sierralta elimina sus redes sociales tras viralización del video

    Durante la estadía en la capital argentina, el grupo de amigos organizó una fiesta en un yate de dos niveles. En la embarcación también participaron varias mujeres cuya identidad no fue revelada públicamente. Lo que parecía una reunión privada entre amigos terminó siendo expuesto en redes sociales.

    Las imágenes difundidas muestran a Francho Sierralta compartiendo momentos cercanos con una de las asistentes a la celebración. En uno de los registros se observa cómo ambos se besan, escena que rápidamente se viralizó y generó cuestionamientos sobre su relación matrimonial, considerando que su boda había ocurrido pocos meses antes.

    El material fue replicado en distintas plataformas digitales, donde usuarios y páginas de espectáculos debatieron sobre la conducta del influencer y el impacto que podría tener en su reciente matrimonio.

    Tras la amplia difusión del contenido, Francho Sierralta tomó una decisión que no pasó desapercibida entre sus seguidores: cerró su cuenta de Instagram, red social en la que solía compartir contenido relacionado con su vida personal, su trabajo y su participación en el podcast 'Esto no es terapia'.

    Francho Sierralta Instagram
    Francho Sierralta Instagram

    A esta acción se sumó la desaparición de su perfil en TikTok, plataforma en la que también publicaba videos junto a su esposa. Para muchos usuarios, esta medida sería una reacción ante la presión mediática y los comentarios que surgieron tras el escándalo.

    Por su parte, Nathalie Galleno también redujo su presencia en internet. En un primer momento su cuenta fue colocada en modo privado, pero posteriormente dejó de estar disponible para el público, reflejando el impacto que el episodio habría tenido en su entorno personal.

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    SOBRE EL AUTOR:
    Francho Sierralta, amigo de Mario y Said, toma radical decisión tras difundirse imágenes besando a mujer en yate a meses de su boda
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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