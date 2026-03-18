Karla Tarazona anunció el fin del programa ‘Mesa Caliente’ el 17 de marzo en Panamericana Televisión, agradeciendo al equipo y al público por la experiencia compartida.

La conductora Karla Tarazona anunció el final del programa 'Mesa Caliente' durante la emisión del 17 de marzo por Panamericana Televisión. La presentadora utilizó los últimos minutos del espacio para despedirse del público y agradecer por la oportunidad de haber formado parte del proyecto televisivo.

Karla Tarazona se despide del programa con mensaje al público

Durante la despedida, la conductora dedicó unas palabras de agradecimiento tanto al equipo de producción como a sus compañeros de conducción, con quienes compartió esta breve experiencia televisiva.

“Queremos darle las gracias, hablo en lo personal, gracias a Charo por la oportunidad, pero hasta el día de hoy los vamos acompañar, ‘Mesa caliente’ cierra un ciclo, sin embargo, con la premisa que viene cosas mejores para cada uno de nuestros compañeros, ha sido un placer y un honor haber compartido con ustedes, a quienes no conocía y que he podido conocer un poquito más...nos hemos soportado entre todos, esa es la verdad”, señaló.

El anuncio ocurre en medio de la polémica que rodea su nombre tras las recientes acusaciones difundidas en el programa ‘Magaly TV, La Firme’. La influencer La Vitteri señaló públicamente a Tarazona y al cantante Christian Domínguez de presuntamente haber permitido que la cantante Norka Ascue difundiera información malintencionada sobre la hija del cumbiambero.

El espacio nocturno, que reunió a figuras del espectáculo como Carlos Cacho, Tilsa Lozano y Ric La Torre, culmina su etapa luego de pocas semanas al aire. El programa se estrenó el 9 de febrero de 2026 y finalmente no logró mantenerse por más de dos meses dentro de la programación.

Acusaciones contra Christian Domínguez y Karla Tarazona generan polémica

El programa de espectáculos 'Magaly TV, La Firme' difundió un informe que ha provocado una fuerte controversia en la farándula local. En el reportaje se presentan las denuncias realizadas por la influencer La Vitteri, quien señala directamente al cantante Christian Domínguez, a la conductora Karla Tarazona y a la cantante Norka Ascue en un presunto caso de difusión de información privada.

De acuerdo con el informe televisivo, que reúne audios, testimonios y descargos de los involucrados, la polémica se originó a partir de una serie de conversaciones que La Vitteri asegura haber sostenido con Norka Ascue. Según su versión, durante esos intercambios habría recibido datos sensibles relacionados con la hija de Christian Domínguez con el objetivo de que los expusiera en redes sociales mediante comentarios críticos.

La controversia se intensificó debido a que la joven mencionada sería menor de edad, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el manejo de información personal dentro de este conflicto mediático.

Durante el reportaje también se difundió un audio que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En el registro se escucha la frase: “Sácale su m... por desubicada”.