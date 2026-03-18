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Acusan a Christian Domínguez y Karla Tarazona de entregar información de su hija mayor a Norka Ascue: "Sácale su m..."

La influencer denunció que Norka Ascue intentó proporcionarle datos sensibles de la hija de Christian Domínguez, sugiriendo que eso se utilizaría para emitir comentarios negativos en redes.

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    Acusan a Christian Domínguez y Karla Tarazona de entregar información de su hija mayor a Norka Ascue: "Sácale su m..."
    Lanzan grave acusación contra Christian Domínguez y Karla Tarazona | Composición: Wapa Instagram - YouTube
    Acusan a Christian Domínguez y Karla Tarazona de entregar información de su hija mayor a Norka Ascue: "Sácale su m..."

    Una nueva polémica sacude a la farándula peruana y tiene como protagonistas a Christian Domínguez y Karla Tarazona. La influencer conocida como ‘La Vitteri’ lanzó delicadas acusaciones que también involucran a la cantante Norka Ascue. Según su versión, se habría intentado filtrar información privada relacionada con Camila Domínguez, la hija del cumbiambero. La denuncia salió a la luz tras un reportaje emitido en el programa de espectáculos 'Magaly TV, La Firme'.

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    Lanzan grave acusación con Christian Domínguez y Karla Tarazona

    La creadora de contenido ‘La Vitteri’ lanzó graves acusaciones contra Norka Ascue, actual pareja de La Mackyna, al señalar que habría intentado proporcionarle información privada relacionada con la hija de Christian Domínguez. Según su versión, el objetivo habría sido que ella emitiera comentarios negativos sobre la menor en redes sociales.

    Las declaraciones surgieron durante un reportaje emitido en el programa 'Magaly TV, La Firme', donde la influencer presentó un audio que, según afirma, respaldaría su denuncia. En el registro se escucha la frase: “Sácale su m... por desubicada”.

    De acuerdo con el testimonio de La Vitteri, Norka Ascue le habría compartido datos sensibles sobre la vida personal de la adolescente, quien aún es menor de edad. “Dice Christian, dice Karla, si puedes decir esto .. y ella me contaba cosas super privadas (presuntamente de la hija) de temas de novio”, afirmó, responsabilizando directamente a Christian Domínguez y a Karla Tarazona de estar detrás de esta presunta acción.

    En su relato, La Vitteri también sostuvo que Norka Ascue le habría explicado las razones por las que estaría dispuesta a respaldar públicamente al cumbiambero. Según indicó, la cantante le comentó que defendería a Domínguez porque él supuestamente le ofrecería facilidades para grabar un nuevo tema musical.

    Además de difundir el audio, la influencer amplió su versión con otros detalles que, de confirmarse, podrían agravar la polémica, pues involucrarían la difusión de información personal vinculada a una menor de edad dentro de un conflicto mediático.

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    Norka Ascue responde a las acusaciones y reconoce exceso en sus comentarios

    Tras las declaraciones de La Vitteri, el programa 'Magaly TV, La Firme' buscó la versión de la cantante Norka Ascue para conocer su postura frente a las acusaciones. Durante la conversación, la artista negó haber participado en la presunta filtración de información relacionada con la hija de Christian Domínguez.

    En su descargo, la cantante rechazó que la denuncia presentada por la influencer sea cierta. No obstante, aprovechó el momento para reconocer que algunas de sus expresiones pudieron resultar inapropiadas y ofreció disculpas públicas. “Me excedí”, reconoció.

    Por otro lado, el equipo del programa también intentó obtener la versión de Christian Domínguez sobre la polémica; sin embargo, el cantante no brindó declaraciones ni respondió a los intentos de contacto realizados por la producción.

    SOBRE EL AUTOR:
    Acusan a Christian Domínguez y Karla Tarazona de entregar información de su hija mayor a Norka Ascue: "Sácale su m..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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