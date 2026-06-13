La Municipalidad de Lima implementará una restricción temporal del tránsito en el Centro Histórico este fin de semana por las movilizaciones Toma de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció una restricción temporal del tránsito vehicular en distintas zonas del Centro Histórico ante las movilizaciones y protestas denominadas Toma de Lima, previstas para este fin de semana. La medida busca reducir riesgos para conductores, peatones y residentes, además de facilitar las labores de seguridad durante las manifestaciones. Conoce en esta nota cuáles serán las vías que permanecerán cerradas, qué vehículos podrán circular pese a la restricción y cómo afectará al transporte público durante los próximos días.

¿Qué vías estarán cerradas durante la restricción vehicular?

La medida quedó oficializada mediante la Resolución de Subgerencia N.° 002413-2026-GMU-SER y estará vigente desde las 0.00 horas del sábado 13 de junio hasta las 0.00 horas del lunes 15 de junio.

Municipalidad de Lima hace anuncio

El área restringida comprende gran parte del Centro Histórico y se encuentra delimitada por la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, además de las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre.

Vías que estarán cerradas temporalmente

La disposición fue aprobada luego de que las autoridades evaluaran informes de inteligencia policial que advierten la concentración de ciudadanos en el Cercado de Lima. El cierre se mantendrá durante 48 horas consecutivas y abarcará varios accesos estratégicos de la capital.

De acuerdo con la comuna limeña, la decisión tiene como finalidad "garantizar la seguridad vial, preservar el orden público" durante el desarrollo de las actividades programadas en la zona.

La Policía Nacional del Perú será la encargada de ejecutar el plan operativo, que incluye el control de accesos y la instalación de rejas de seguridad en puntos estratégicos. Asimismo, la institución asumirá "la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública durante el desarrollo de las movilizaciones".

¿Quiénes podrán circular pese a la restricción?

La resolución contempla excepciones para determinados vehículos que prestan servicios esenciales. Entre ellos se encuentran las ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, patrulleros de la Policía Nacional y vehículos oficiales que se encuentren cumpliendo funciones de servicio.

En el caso de los automóviles particulares, solo podrán ingresar aquellos conductores que acrediten ser residentes del sector o proveedores logísticos autorizados dentro del perímetro restringido.

Respecto al transporte público, la municipalidad informó que la Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), "podrá habilitar o restringir la circulación de unidades del Metropolitano y de los corredores complementarios de acuerdo con las condiciones de seguridad que se presenten durante la vigencia de la medida".