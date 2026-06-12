"Tenemos plazo hasta mañana": Roberto Sánchez pide ayuda para costear recursos de nulidad y voltear elecciones

Roberto Sánchez señaló la posible desestimación de las solicitudes de nulidad presentadas por Juntos por el Perú en oposición a votos a favor de Fuerza Popular.

Roberto Sánchez advirtió que los recursos de nulidad presentados por Juntos por el Perú podrían ser rechazados si no se cancelan a tiempo las tasas exigidas por los organismos electorales.

Durante una conferencia de prensa, el candidato señaló que los costos de estos trámites son elevados y solicitó el apoyo de la ciudadanía para reunir el dinero necesario antes de que venza el plazo establecido.

"Son impresionantes estas tasas. Las reconocemos que son como tal. Tenemos plazo hasta mañana. Todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar. Un sol, dos soles, tres soles, y lo vamos a lograr pagar esas tasas", manifestó.

juntos por el peru

Sánchez explicó que el pago de estos montos es un requisito indispensable para que los recursos sean admitidos y evaluados por las autoridades electorales. En ese sentido, remarcó que la falta de cumplimiento podría dejar sin efecto los pedidos presentados por su agrupación.