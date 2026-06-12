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"Tenemos plazo hasta mañana": Roberto Sánchez pide ayuda para costear recursos de nulidad y voltear elecciones

Roberto Sánchez señaló la posible desestimación de las solicitudes de nulidad presentadas por Juntos por el Perú en oposición a votos a favor de Fuerza Popular.

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    "Tenemos plazo hasta mañana": Roberto Sánchez pide ayuda para costear recursos de nulidad y voltear elecciones
    Roberto Sánchez pide ayuda para costear recursos de nulidad
    "Tenemos plazo hasta mañana": Roberto Sánchez pide ayuda para costear recursos de nulidad y voltear elecciones

    Roberto Sánchez advirtió que los recursos de nulidad presentados por Juntos por el Perú podrían ser rechazados si no se cancelan a tiempo las tasas exigidas por los organismos electorales.

    Durante una conferencia de prensa, el candidato señaló que los costos de estos trámites son elevados y solicitó el apoyo de la ciudadanía para reunir el dinero necesario antes de que venza el plazo establecido.

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    "Son impresionantes estas tasas. Las reconocemos que son como tal. Tenemos plazo hasta mañana. Todavía hay tiempo para que todos podamos colaborar. Un sol, dos soles, tres soles, y lo vamos a lograr pagar esas tasas", manifestó.

    juntos por el peru
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    Sánchez explicó que el pago de estos montos es un requisito indispensable para que los recursos sean admitidos y evaluados por las autoridades electorales. En ese sentido, remarcó que la falta de cumplimiento podría dejar sin efecto los pedidos presentados por su agrupación.

    "La inadmisibilidad o improcedencia deviene de la falta del pago de tasas", resaltó.

    SOBRE EL AUTOR:
    "Tenemos plazo hasta mañana": Roberto Sánchez pide ayuda para costear recursos de nulidad y voltear elecciones
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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