¿Invertirán los resultados? Juntos por el Perú IMPUGNARÁ ACTAS de Argentina y solicitará padrón electoral de EE.UU.

Roy Mendoza , abogado de Juntos por el Perú , explicó que la tardanza en recibir las actas afectó su derecho a defenderse, debido a que llegaron al filo del periodo de objeciones.

Juntos por el Perú planea presentar recursos de nulidad contra las actas recibidas desde Buenos Aires, Argentina. El anuncio fue hecho por el vocero del partido, Roy Mendoza, junto con el candidato Roberto Sánchez, en una conferencia de prensa. Mendoza argumentó que hubo una presunta afectación a su derecho de defensa porque las actas llegaron la noche del 10 de junio, justo cuando vencía el plazo para interponer impugnaciones.

“Nos preocupa bastante que recién el miércoles por la noche las actas llegaran desde Buenos Aires. La normativa electoral nos da tres días, contados después del evento electoral, para presentar cualquier recurso de impugnación. Este plazo no permite impugnar las mesas de Argentina de manera efectiva porque las actas llegaron el último día. Sin embargo, presentaremos nuestra solicitud de nulidad para esas mesas”, afirmó.

Mendoza también cuestionó el cambio de las normas implementado por la ONPE sobre las actas del exterior, ya que para la segunda vuelta se instruyó que estas se enviaran físicamente y no escaneadas, como se hizo en la primera vuelta. Describió el cambio como una "alteración de las reglas del juego".

“Ha habido alteraciones en los lineamientos y la normativa durante el proceso electoral, especialmente para los peruanos en el extranjero. Mientras que en la primera vuelta las actas eran escaneadas y enviadas digitalmente al Perú, para la segunda vuelta, ONPE cambió el proceso y ahora se envían físicamente en valijas”, señaló.

El abogado puntualizó que su crítica no es hacia el método de envío, sino hacia la tardanza que tuvo como consecuencia la llegada "inoportuna" de las actas. Añadió que las solicitudes de nulidad se enmarcan dentro de sus derechos legales y que son acciones legítimas tanto para Juntos por el Perú como para Fuerza Popular.