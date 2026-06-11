URGENTE | Juntos por el Perú ganó a Fuerza Popular en la primera audencia de recuento de votos

URGENTE | Juntos por el Perú ganó a Fuerza Popular en la primera audencia de recuento de votosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El JEE de Bagua ha comenzado el recuento de votos para la mesa N.° 000213 en el distrito de Copallín, provincia de Bagua, Amazonas. Esta revisión empezó a las 9.00 a. m. y fue transmitida en vivo en YouTube a través del canal oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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Primeras audiencias: Bagua y Huaura
Concluida la sesión en Amazonas, la agenda avanza con el JEE de Huaura, encargado de la revisión de tres mesas. La primera comenzó a las 3.00 p. m. con el acta de la mesa N.° 063296 en el distrito de Huaura. A las 4.00 p. m. se evaluaron las boletas de la mesa N.° 064815 en Pativilca (Barranca) y, finalmente, a las 5.00 p. m. se cerró con la mesa N.° 064182 en Huaral.
Audiencias en Lambayeque sobre votos impugnados
Este 12 de junio, el JEE de Lambayeque llevará a cabo tres audiencias. Iniciarán a las 10.00 a. m. con el análisis de la mesa N.° 035749 de Olmos, donde el total de votos emitidos superó al de votantes. Después, se abordarán las impugnaciones.
A las 11.00 a. m., se examinará la impugnación sobre la mesa N.° 03529592 en Lambayeque. A las 11.30 a. m., finalizará con la mesa N.° 034997 en Ferreñafe.
Resultados de las sesiones
Bagua
Juntos por el Perú obtuvo 92 votos y Fuerza Popular, 40.
Huaura
- Mesa N.° 063296
Roberto Sánchez logró 127 votos, contra 83 de Keiko Fujimori.
- Mesa N.° 064815
Keiko Fujimori ganó con 130 votos, superando a Roberto Sánchez con 98.
- Mesa N.° 064182
Fuerza Popular ganó con 131 votos y Juntos por el Perú alcanzó 89.
Relevancia del recuento
Los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizan las audiencias públicas de recuento para garantizar la transparencia electoral. Estas revisiones son clave para corregir errores de digitación, cálculos erróneos o resolver impugnaciones sobre votos dudosos presentados por delegados partidarios. Al ser públicas, cualquier ciudadano puede seguir los conteos.