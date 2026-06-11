URGENTE | Juntos por el Perú ganó a Fuerza Popular en la primera audencia de recuento de votos

El JEE de Bagua dio inicio a la revisión de votos desafectados. Lambayeque será el siguiente en realizar una audiencia pública este 12 de junio.

Juntos por el Perú ganó a Fuerza Popular en la primera audencia

Juntos por el Perú ganó a Fuerza Popular en la primera audencia

El JEE de Bagua ha comenzado el recuento de votos para la mesa N.° 000213 en el distrito de Copallín, provincia de Bagua, Amazonas. Esta revisión empezó a las 9.00 a. m. y fue transmitida en vivo en YouTube a través del canal oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Primeras audiencias: Bagua y Huaura

Concluida la sesión en Amazonas, la agenda avanza con el JEE de Huaura, encargado de la revisión de tres mesas. La primera comenzó a las 3.00 p. m. con el acta de la mesa N.° 063296 en el distrito de Huaura. A las 4.00 p. m. se evaluaron las boletas de la mesa N.° 064815 en Pativilca (Barranca) y, finalmente, a las 5.00 p. m. se cerró con la mesa N.° 064182 en Huaral.

Audiencias en Lambayeque sobre votos impugnados

Este 12 de junio, el JEE de Lambayeque llevará a cabo tres audiencias. Iniciarán a las 10.00 a. m. con el análisis de la mesa N.° 035749 de Olmos, donde el total de votos emitidos superó al de votantes. Después, se abordarán las impugnaciones.

A las 11.00 a. m., se examinará la impugnación sobre la mesa N.° 03529592 en Lambayeque. A las 11.30 a. m., finalizará con la mesa N.° 034997 en Ferreñafe.

Resultados de las sesiones

Bagua

Juntos por el Perú obtuvo 92 votos y Fuerza Popular, 40.

Huaura

Mesa N.° 063296

Roberto Sánchez logró 127 votos, contra 83 de Keiko Fujimori.

Mesa N.° 064815

Keiko Fujimori ganó con 130 votos, superando a Roberto Sánchez con 98.

Mesa N.° 064182

Fuerza Popular ganó con 131 votos y Juntos por el Perú alcanzó 89.

Relevancia del recuento