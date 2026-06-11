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Ocio - ¿Podría CAMBIARLO TODO? La ÚNICA REGIÓN en Perú con actas pendientes en plena recta final para definir al presidente

URGENTE | Juntos por el Perú ganó a Fuerza Popular en la primera audencia de recuento de votos

El JEE de Bagua dio inicio a la revisión de votos desafectados. Lambayeque será el siguiente en realizar una audiencia pública este 12 de junio.

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    Juntos por el Perú ganó a Fuerza Popular en la primera audencia
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    El JEE de Bagua ha comenzado el recuento de votos para la mesa N.° 000213 en el distrito de Copallín, provincia de Bagua, Amazonas. Esta revisión empezó a las 9.00 a. m. y fue transmitida en vivo en YouTube a través del canal oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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    Primeras audiencias: Bagua y Huaura

    Concluida la sesión en Amazonas, la agenda avanza con el JEE de Huaura, encargado de la revisión de tres mesas. La primera comenzó a las 3.00 p. m. con el acta de la mesa N.° 063296 en el distrito de Huaura. A las 4.00 p. m. se evaluaron las boletas de la mesa N.° 064815 en Pativilca (Barranca) y, finalmente, a las 5.00 p. m. se cerró con la mesa N.° 064182 en Huaral.

    Audiencias en Lambayeque sobre votos impugnados

    Este 12 de junio, el JEE de Lambayeque llevará a cabo tres audiencias. Iniciarán a las 10.00 a. m. con el análisis de la mesa N.° 035749 de Olmos, donde el total de votos emitidos superó al de votantes. Después, se abordarán las impugnaciones.

    A las 11.00 a. m., se examinará la impugnación sobre la mesa N.° 03529592 en Lambayeque. A las 11.30 a. m., finalizará con la mesa N.° 034997 en Ferreñafe.

    Resultados de las sesiones

    Bagua

    Juntos por el Perú obtuvo 92 votos y Fuerza Popular, 40.

    Huaura

    • Mesa N.° 063296

    Roberto Sánchez logró 127 votos, contra 83 de Keiko Fujimori.

    • Mesa N.° 064815

    Keiko Fujimori ganó con 130 votos, superando a Roberto Sánchez con 98.

    • Mesa N.° 064182

    Fuerza Popular ganó con 131 votos y Juntos por el Perú alcanzó 89.

    Relevancia del recuento

    Los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizan las audiencias públicas de recuento para garantizar la transparencia electoral. Estas revisiones son clave para corregir errores de digitación, cálculos erróneos o resolver impugnaciones sobre votos dudosos presentados por delegados partidarios. Al ser públicas, cualquier ciudadano puede seguir los conteos.

    SOBRE EL AUTOR:
    URGENTE | Juntos por el Perú ganó a Fuerza Popular en la primera audencia de recuento de votos
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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