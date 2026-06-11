¿Podría CAMBIARLO TODO? La ÚNICA REGIÓN en Perú con actas pendientes en plena recta final para definir al presidente

La ONPE está cerca del 100% del escrutinio, pero aún existen actas pendientes que pueden definir el resultado.

La segunda vuelta de las elecciones en Perú 2026 mantiene la expectativa de la ciudadanía mientras se acerca el fin del conteo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha procesado casi todas las actas a nivel nacional. Sin embargo, quedan algunas pendientes en Loreto debido a su difícil acceso.

Estas actas podrían ser cruciales en el desenlace entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Se espera la declaración oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Estado del conteo de actas en Perú

A partir de la mañana del 11 de junio, el conteo de la ONPE cubría el 98,335% de las actas a nivel nacional, mientras quedaba por procesar el 1,665%. En este escenario, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, encabeza con el 50,003% de los votos (9.033.584), mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, tiene el 49,997% (9.032.662 votos).

ONPE: conteo al 98 % entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Analistas apuntan que la tendencia podría ser favorable para Fujimori, aunque el desenlace oficial quedará en manos del JNE y del procesamiento total de las actas restantes en el país.

Loreto, la región con actas aún no procesadas

Loreto es la única región con actas pendientes en este momento:

El 98,294% de las actas ha sido procesado (2.651 actas).

El 1,224% está en proceso de envío al JEE (33 actas).

El 0,482% sigue pendiente (13 actas).