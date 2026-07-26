¡ATENCIÓN TRABAJADORES! ¿Mañana 27 de julio será DÍA NO LABORABLE para todos? Esto es lo último que se sabe

La llegada de las Fiestas Patrias trae consigo una fecha que genera interrogantes entre los empleados peruanos. Aquí te contamos lo último sobre la disposición anunciada por el Gobierno.

¿Mañana 27 de julio será DÍA NO LABORABLE para todos? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

¿Mañana 27 de julio será DÍA NO LABORABLE para todos? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook

A pocos días de celebrarse las Fiestas Patrias 2026, muchos trabajadores peruanos se preguntan si este lunes 27 de julio podrán disfrutar de un día libre antes del feriado nacional. La fecha ha generado dudas debido a que el Gobierno anunció una medida que permitirá a un grupo de empleados acceder a un descanso previo a las celebraciones por la independencia del Perú.

El objetivo de esta disposición es promover el turismo interno y permitir que miles de ciudadanos puedan aprovechar un fin de semana largo. Sin embargo, no todos los trabajadores tendrán automáticamente libre esta jornada, ya que la aplicación de la medida dependerá del sector laboral al que pertenezcan.

¿El 27 de julio será día no laborable para todos los trabajadores del Perú?

Mediante el Decreto Supremo N° 075-2026-PCM, el Gobierno declaró que el lunes 27 de julio será un día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esta decisión permitirá que los empleados estatales tengan la posibilidad de contar con un descanso extendido de cinco días durante las celebraciones de Fiestas Patrias, en el marco de los 205 años de independencia nacional.

Decreto Supremo

No obstante, las horas que no se trabajen durante esta fecha deberán ser recuperadas posteriormente. Según la normativa, los servidores públicos tendrán que compensar el tiempo perdido dentro de los siguientes diez días hábiles o en la fecha que establezca cada entidad del Estado.

Para los trabajadores del sector privado, la situación es diferente. El descanso del 27 de julio podrá aplicarse siempre que exista un acuerdo entre la empresa y sus colaboradores. Si ambas partes no llegan a un consenso, será el empleador quien determine si se otorga o no el día libre, considerando también la posterior recuperación de horas.

Decreto Supremo

El decreto explica que esta medida busca incentivar los viajes dentro del país y fortalecer la actividad turística durante las fechas festivas.

"A fin de fomentar el desarrollo del turismo interno, el Gobierno lleva a cabo políticas estratégicas de promoción de los atractivos turísticos del país, dentro de las cuales promueve desde hace más de una década el establecimiento de días no laborables sujetos a compensación o recuperación de horas no trabajadas para el sector público, los cuales, sumados a los feriados ordinarios, crean fines de semana largos propicios para la práctica de turismo interno; medida que tiene un impacto positivo en el desarrollo del mismo”, señala el decreto.

De esta manera, el 27 de julio no representa un feriado nacional obligatorio para todos los ciudadanos, sino una jornada no laborable con condiciones específicas según el tipo de empleo.

¿Qué pago reciben los trabajadores si laboran durante un feriado?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) establece que aquellos trabajadores que realicen labores durante un feriado nacional y no reciban un descanso compensatorio tienen derecho a recibir un pago adicional, conforme a la legislación vigente.

Los beneficios económicos que corresponden son los siguientes:

El pago correspondiente al día feriado: este monto ya se encuentra incluido dentro de la remuneración mensual habitual del trabajador.

La remuneración por la jornada trabajada: corresponde al pago diario por las labores realizadas durante el feriado.

Una sobretasa adicional del 100 %: el trabajador debe recibir un monto extra equivalente al valor de una remuneración diaria por haber trabajado en esa fecha.