Paco Bazán sorprendió por sus consejos a Curwen tras la difusión de imágenes de Carla Campos Salazar en una discoteca .

Paco Bazán se manifestó tras la emisión de imágenes por parte de Magaly Medina, donde aparece Carla Campos Salazar, la exnovia de Curwen, bailando con un joven llamado Alonso Grimaldo en una discoteca en Miraflores durante la madrugada.

El conductor de ATV aconsejó al streamer de 35 años y le sugirió que finalice su relación con la tiktoker y cancele todos los planes de boda. Para Paco, el vínculo con la diseñadora no debería continuar. "Ahí no se puede hacer familia. Devuélvele el anillo y rompe el compromiso", comentó el prometido de Susana Alvarado en 'Magazine TV'.

Paco Bazán aconseja a Curwen tras imágenes de su novia

Según Paco Bazán, las imágenes presentadas por 'Magaly TV: La firme' que muestran a Carla Campos Salazar y Alonso Grimaldo, representan una falta de respeto hacia Curwen. Por ello, sugirió al streamer terminar su relación con la joven de 24 años y enfocarse en sus propios proyectos durante este tiempo.

"Dale el anillo, rompe el compromiso, contacto cero, sal de ahí, desaparece un tiempo y no regreses. Ahí no se puede formar familia, en serio. Pero tienes que ser fuerte. Prepárate, levántate temprano, sal a correr, toma duchas frías, escribe tu libro, lee más, medita, haz más stream. Si Curwen toma ventaja de este momento para alejarse de ese mal lugar, les garantizo que alcanzará su mejor momento", expresó el exguardameta.

Paco Bazán a Curwen: "No busques explicaciones de ella"

Paco Bazán continuó ofreciendo sus opiniones a Curwen, causando sorpresa por la intensidad de sus palabras. El conductor mencionó que Carla Campos Salazar intentará justificar las imágenes al streamer, pero le recomendó mantener contacto cero y mantenerse al margen de la tiktoker.