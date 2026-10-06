Nicola Porcella DEJA EN SHOCK a fans al lucir su NUEVA NARIZ tras su cuarta cirugía: "No es el resultado final"

Nicola Porcella , el popular presentador peruano apodado el 'Novio de México', nuevamente se sometió a una operación en la nariz. Sus seguidores lo apoyan frente a las críticas.

Nicolas Porcella causó revuelo en sus redes sociales al compartir un video donde deja ver su rostro después de una nueva intervención en la nariz. La figura televisiva peruana, actualmente radicada en México, generó un animado debate entre sus seguidores respecto a su nuevo look.

Aunque inicialmente buscaba comentar ciertos cambios en su apariencia, la discusión en línea se concentró en el resultado de la cirugía del presentador de 'Hoy', que generó todo tipo de opiniones.

Nueva apariencia nasal de Nicola Porcella tras cirugía

En el video, Nicola aparece relajado mientras discute su apariencia, enfocándose en un reciente cambio de corte de cabello y mostrando su perfil. Comentó con humor: "Tranquilos, no me lo corté mucho".

Posteriormente, habló sobre la recuperación que está experimentando tras la cirugía, mencionando algo de dolor y molestias. "Todavía no puedo mover la nariz”, añadió. Continuó hablando sobre su pelo: "Lo estoy dejando crecer, como quieren ustedes. Aquí está", concluyó.

La publicación suscitó numerosas reacciones. Algunos usuarios rápidamente opinaron sobre el nuevo aspecto del 'Novio de México', cuestionando su decisión de hacerse otra operación. En las redes abundan comentarios que sugieren que Nicola lucía mejor antes.

No obstante, otros lo defendieron argumentando que es necesario esperar hasta ver el resultado final. Los defensores señalaron que la recuperación está en sus inicios y que la inflamación puede tardar en desaparecer. Expresiones como: "Lo veo guapo como siempre, en unos meses la inflamación bajará y veremos el verdadero resultado" y "Le quedó bien y natural, el resultado final aún está por verse" se destacan entre los comentarios.