¡ÚLTIMO MOMENTO! Caso Liceo Naval: abogado de alumno agredido RENUNCIA y expone su versión sobre la madre y Milagros Leiva

El abogado Jorge Petrozzi sorprende al renunciar al caso de abuso sexual del Liceo Naval, alegando el comportamiento indebido de la madre del estudiante y de la periodista Milagros Leiva . ¿Qué estaba en juego?

A casi un mes desde la denuncia de un estudiante del Liceo Naval contra sus compañeros por un supuesto abuso sexual, el proceso experimentó un cambio drástico. El abogado Jorge Petrozzi reveló en el programa de Beto Ortiz su renuncia a la defensa debido a conductas inesperadas de la madre que dio una entrevista a Milagros Leiva. ¿Qué papel juega la periodista en este asunto?

Renuncia del abogado del caso Liceo Naval: acusación fuerte contra la madre y Milagros Leiva

Tras conseguir con éxito cuatro meses de internamiento para los acusados del Liceo Naval, Jorge Petrozzi sorprendió al aparecer en el programa de Beto Ortiz con un anuncio relevante.

Después de las victorias legales, optó por dejar el caso debido a comportamientos extraños ligados a la madre y Milagros Leiva.

Se supo que la periodista generó indignación al revelar el nombre de la víctima en vivo y, tras disculparse, realizó una exclusiva con la madre.

Este evento desató la renuncia de Petrozzi, quien afirmó que fue presionado para entrevistarse con Leiva, pese a la grave exposición de la identidad del menor.

"No puedo sentarme con Milagros Leiva tras su revictimización a su hijo. Al final, la madre eligió a Leiva antes que a mí como defensor, y por esta razón dije que no continuaría, proponiéndole: ‘Milagros Leiva o yo’".

A pesar de que el padre pedía comprensión para su esposa, él no aceptó que la entrevista comenzara sin disculpas previas.

"El padre me solicitó paciencia debido a la dificultad emocional de su esposa. Accedí a sentarme, pero con la condición de disculpas públicas, las cuales la producción de Milagros Leiva no cumplió".