Nicola Porcella SE SINCERA sobre su relación con Angie Arizaga y confiesa que NUNCA LA AMÓ: "¿Amarnos? Solo nos gustábamos"

El exchico reality Nicola Porcella habló sobre su romance con Angie Arizaga y reveló qué sentía realmente por ella.

Nicola Porcella volvió a hablar sobre uno de los romances más recordados de su etapa como integrante de un reality peruano. El exchico reality recordó su vínculo sentimental con Angie Arizaga y sorprendió al explicar cómo entendía aquella relación en ese momento. Según relató, ambos atravesaron una etapa marcada por la juventud, la exposición pública y la presión que recibían constantemente en redes sociales. Además, reconoció que las diferencias entre ambos hicieron complicada la relación y terminaron tomando caminos separados.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre su relación con Angie Arizaga?

Durante una conversación en el programa ‘Yaco y El Loco’, Nicola Porcella fue consultado nuevamente sobre la relación que mantuvo con Angie Arizaga cuando ambos pertenecían al mundo de los realities. El exchico reality explicó que entre ellos sí existía una evidente atracción, aunque descartó que aquel vínculo haya estado basado en un sentimiento de amor.

También recordó que la dinámica que llevaban como pareja se volvió complicada debido a las circunstancias que rodeaban sus vidas en aquella época.

Porcella señaló que ambos eran muy jóvenes y se encontraban permanentemente expuestos por su participación televisiva. A ello se sumaba la atención que recibían en redes sociales, situación que, según su relato, terminó ejerciendo presión sobre la relación.

“¿Amarnos? No. Nos gustábamos, sí. Fue muy difícil llevar la relación, pues estábamos en un reality, éramos jóvenes y teníamos mucha presión por las redes sociales", sostuvo.

El también conductor reconoció que la convivencia sentimental entre ambos estuvo marcada por constantes discusiones y diferencias de personalidad. Sin embargo, pese al final de la relación, destacó la imagen que conserva actualmente de la modelo y aseguró que ambos continuaron con sus respectivas vidas. "Ella y yo no congeniábamos, peleábamos, pero ella es una gran mujer, está feliz y cada uno hizo su vida”, aclaró Porcella.

¿Qué dijo la mamá de Nicola Porcella sobre Angie Arizaga y la polémica de 2015?

Fiorella Solimano, madre de Nicola Porcella, también volvió a abordar uno de los episodios que generó mayor controversia alrededor del exchico reality y su relación con Angie Arizaga.

La declaración se produjo durante una conversación en el pódcast ‘Cómplices del desmadre’, espacio en el que participa Wendy Guevara junto al propio Nicola Porcella. Allí, la madre del exintegrante de reality dejó entrever que los hechos ocurridos durante la polémica de 2015 no habrían sido conocidos en su totalidad por el público.

Solimano sostuvo que tanto hombres como mujeres deben recibir el mismo respeto y cuestionó cualquier conducta que implique faltar el respeto a otra persona. En ese contexto, recordó su postura frente a la situación que involucró a su hijo.

“Yo siempre he dicho que todos somos iguales, hombre y mujer tenemos lo mismo, ¿no? Si yo no quiero que me falten el respeto, yo no voy a faltar el respeto”, afirmó.

La madre de Nicola explicó que durante aquella controversia decidió no brindar públicamente su versión de los acontecimientos. Según manifestó, en ese momento habría existido una limitación para que pudiera hablar sobre lo ocurrido.