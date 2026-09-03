Angie Arizaga se aleja de su hijo con Jota Benz y le dedica SENTIDO mensaje antes de salir del Perú: “No es fácil”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Angie Arizaga sorprendió a sus seguidores al revelar cómo fue el momento en que tuvo que despedirse de su pequeño hijo Matteito antes de partir a Alemania. La influencer compartió parte de este instante familiar en sus redes sociales y expresó los sentimientos que le genera tener que permanecer separada temporalmente del menor.
Aunque la distancia le provoca nostalgia, la exchica reality encontró cierto alivio al saber que su hijo se quedará junto a su padre, Jota Benz, mientras ella cumple con sus compromisos profesionales en el extranjero.
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Angie Arizaga se despide de su hijo antes de irse a Alemania
Momentos antes de abandonar el país, Angie Arizaga publicó un video en sus redes sociales donde dejó ver la despedida que tuvo con su hijo en la comodidad de su hogar. En las imágenes, la influencer aparece abrazando al pequeño y compartiendo con él sus últimos instantes antes de emprender su viaje.
La 'Negrita' acompañó el registro con unas emotivas palabras dirigidas a Matteito. En su mensaje, reconoció que separarse de su hijo continúa siendo complicado para ella, aunque aseguró que saber que permanecerá con Jota Benz durante su ausencia le permite afrontar la distancia con mayor tranquilidad.
"Despedirme de ti nunca se me hace fácil pero verte tan tranquilo y feliz me deja el corazón en paz. Ahora vienen días de papi e hijo y mamá regresa prontito, mi amor. Te voy a extrañar más de lo que tú a mí, por lo visto", se lee en su mensaje.
La conductora e influencer ya ha tenido que ausentarse anteriormente por compromisos relacionados con su trabajo. Sin embargo, sus recientes publicaciones evidencian que cada vez que debe alejarse de su pequeño enfrenta un momento cargado de emociones.
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Angie Arizaga llega a Múnich y disfruta de sus primeras actividades en Alemania
Después de la despedida familiar, Angie Arizaga tomó rumbo hacia Alemania para cumplir con una serie de actividades como parte de una campaña impulsada por una conocida marca de celulares. Desde territorio europeo, la influencer comenzó a documentar algunos detalles de su experiencia y los compartió con sus seguidores.
La exchica reality informó que llegó a Múnich, donde participó en las primeras actividades programadas para los invitados de la campaña. Una de ellas fue una cena de gala que compartió con otros influencers durante su primera jornada en el país.
A través de sus historias de Instagram, Angie Arizaga también dejó ver su emoción por todo lo que le espera durante este viaje internacional, mientras continúa compartiendo algunos detalles de su recorrido con sus seguidores. "Acabamos de llegar a Alemania, ¡Dios mío! A Munich y ayer tuvimos nuestra primera cena de gala (...)", dijo en su cuenta de Instagram.