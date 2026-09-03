Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ATENCIÓN! Temblor HOY en Ica: IGP reporta sismo de 4,0 ¿cuál fue el epicentro?

Angie Arizaga se aleja de su hijo con Jota Benz y le dedica SENTIDO mensaje antes de salir del Perú: “No es fácil”

Antes de viajar a Alemania, Angie Arizaga abrazó a su hijo Matteito y reconoció lo complicado que resulta para ella tener que separarse temporalmente del pequeño.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Angie Arizaga se aleja de su hijo con Jota Benz y le dedica SENTIDO mensaje antes de salir del Perú: “No es fácil”
    Angie Arizaga se despide de su hija antes de viajar fuera del Perú | Composición Wapa
    Angie Arizaga se aleja de su hijo con Jota Benz y le dedica SENTIDO mensaje antes de salir del Perú: “No es fácil”

    Angie Arizaga sorprendió a sus seguidores al revelar cómo fue el momento en que tuvo que despedirse de su pequeño hijo Matteito antes de partir a Alemania. La influencer compartió parte de este instante familiar en sus redes sociales y expresó los sentimientos que le genera tener que permanecer separada temporalmente del menor.

    Aunque la distancia le provoca nostalgia, la exchica reality encontró cierto alivio al saber que su hijo se quedará junto a su padre, Jota Benz, mientras ella cumple con sus compromisos profesionales en el extranjero.

    wapa.pe

    PUEDES VER: “¿Vas o no, pisa paja?”: Magaly CUADRA a Jefferson Farfán luego de que juez lo reprendiera por faltar a terapias

    Angie Arizaga se despide de su hijo antes de irse a Alemania

    Momentos antes de abandonar el país, Angie Arizaga publicó un video en sus redes sociales donde dejó ver la despedida que tuvo con su hijo en la comodidad de su hogar. En las imágenes, la influencer aparece abrazando al pequeño y compartiendo con él sus últimos instantes antes de emprender su viaje.

    Angie Arizaga se despide de su hijo
    Angie Arizaga se despide de su hijo

    La 'Negrita' acompañó el registro con unas emotivas palabras dirigidas a Matteito. En su mensaje, reconoció que separarse de su hijo continúa siendo complicado para ella, aunque aseguró que saber que permanecerá con Jota Benz durante su ausencia le permite afrontar la distancia con mayor tranquilidad.

    "Despedirme de ti nunca se me hace fácil pero verte tan tranquilo y feliz me deja el corazón en paz. Ahora vienen días de papi e hijo y mamá regresa prontito, mi amor. Te voy a extrañar más de lo que tú a mí, por lo visto", se lee en su mensaje.

    La conductora e influencer ya ha tenido que ausentarse anteriormente por compromisos relacionados con su trabajo. Sin embargo, sus recientes publicaciones evidencian que cada vez que debe alejarse de su pequeño enfrenta un momento cargado de emociones.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Revelan la razón por la que Briela Cirilo se iría al EXTRANJERO tras renunciar a Corazón Serrano

    Angie Arizaga llega a Múnich y disfruta de sus primeras actividades en Alemania

    Después de la despedida familiar, Angie Arizaga tomó rumbo hacia Alemania para cumplir con una serie de actividades como parte de una campaña impulsada por una conocida marca de celulares. Desde territorio europeo, la influencer comenzó a documentar algunos detalles de su experiencia y los compartió con sus seguidores.

    La exchica reality informó que llegó a Múnich, donde participó en las primeras actividades programadas para los invitados de la campaña. Una de ellas fue una cena de gala que compartió con otros influencers durante su primera jornada en el país.

    A través de sus historias de Instagram, Angie Arizaga también dejó ver su emoción por todo lo que le espera durante este viaje internacional, mientras continúa compartiendo algunos detalles de su recorrido con sus seguidores. "Acabamos de llegar a Alemania, ¡Dios mío! A Munich y ayer tuvimos nuestra primera cena de gala (...)", dijo en su cuenta de Instagram.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Arizaga se aleja de su hijo con Jota Benz y le dedica SENTIDO mensaje antes de salir del Perú: “No es fácil”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Valentino le dice “SUEGRA” a Sheyla Rojas tras ver imágenes junto a su hijo ‘Antoñito’ y modelo le hace “el pare” con INESPERADA respuesta

    Magaly Medina 'DESENMASCARA' a Susana Alvarado y lanza contundente mensaje sobre su relación con Paco Bazán

    Franco Cabrera fue “DESENMASCARADO” tras insólita SALIDA de Diana Sánchez de ‘Yo Soy’

    Angie Arizaga se aleja de su hijo con Jota Benz y le dedica SENTIDO mensaje antes de salir del Perú: “No es fácil”

    “¿Vas o no, pisa paja?”: Magaly CUADRA a Jefferson Farfán luego de que juez lo reprendiera por faltar a terapias

    Lo más vistos en Farándula

    ¡SE LE ACABÓ EL MOMENTO! Choca Mandros habla de Sheyla Rojas y revela por qué ya no tendría lugar en ‘Estás en Todas’

    Revelan la razón por la que Briela Cirilo se iría al EXTRANJERO tras renunciar a Corazón Serrano

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Cinemark

    Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 45.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;