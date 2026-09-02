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Angie Arizaga NO CREE en el 50/50 y revela QUIÉN PAGA QUÉ en su relación con Jota Benz: "Lo mío es mío y lo de él es mío"

Angie Arizaga contó cómo organiza los gastos con Jota Benz y explicó por qué en su relación no existe una división estricta del dinero bajo la fórmula del 50/50.

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    Angie Arizaga reacciona al 50/50 con Jota Benz ¿lo aplican? | Composición Wapa - Captura de pantalla
    Angie Arizaga NO CREE en el 50/50 y revela QUIÉN PAGA QUÉ en su relación con Jota Benz: "Lo mío es mío y lo de él es mío"

    Angie Arizaga decidió pronunciarse sobre la polémica que suele generar el denominado “50/50” dentro de las relaciones sentimentales y contó cómo funciona este aspecto en su relación con Jota Benz, padre de su hijo. La exchica reality explicó que ambos han encontrado una dinámica propia para manejar los gastos y que no llevan una cuenta exacta de cuánto aporta cada uno.

    La pareja dejó en claro que su relación se basa principalmente en el compañerismo y que ninguno de los dos está pendiente de establecer quién paga más o menos. Esta particular manera de organizarse generó una divertida confesión de Angie durante una entrevista.

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    Angie Arizaga revela cómo manejan los gastos con Jota Benz

    Durante una conversación con 'América Espectáculos', Angie Arizaga y Jota Benz fueron consultados sobre la manera en que administran los gastos dentro de su relación y si mantienen una división equitativa de los pagos. Ambos coincidieron en que no consideran necesario establecer una fórmula específica para determinar cuánto debe aportar cada uno.

    Jota Benz explicó que, desde su perspectiva, ambos funcionan como una unidad y que cada situación se resuelve de acuerdo con las circunstancias. El también padre del hijo de Angie señaló que nunca han tenido una conversación destinada a fijar porcentajes o cantidades determinadas para los gastos.

    "Cada pareja tiene su manera de ver las cosas. Nosotros tenemos un mecanismo de funcionamiento que es único. No hemos llegado a conversarlo porque los dos somos un equipo, apostamos por llegar al mismo lugar... Lo de ella es mío, lo mío es de ella y nunca nos hemos puesto a pensar en eso. Cuando hacemos compras, el que está en la caja paga", sostuvo.

    Angie Arizaga respaldó esta postura y explicó que para ella la clave está en que ambos puedan brindarse apoyo. La recordada ‘Negrita’ indicó que su relación no gira alrededor de calcular cuánto dinero aporta cada uno, sino de asumir juntos las responsabilidades que surjan.

    "No es que tenga que existir un número de quién da más o menos, somos un equipo. Apoyarnos el uno al otro. Es algo importante que ha hecho que nuestra relación se mantenga hasta el día de hoy, estable, bonita y con respeto. Apoyarse siempre el uno al otro sin tener que ver montos, ni 'oye, tú diste más, tú diste menos'. Para nada", explicó.

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    Angie Arizaga lanza curiosa frase sobre el dinero de Jota Benz

    La exchica reality también dejó una divertida declaración cuando fue consultada nuevamente sobre la forma en que ambos manejan sus bienes y gastos. Angie dio a entender, entre bromas, que en su relación no existe una separación estricta de lo que pertenece a cada uno.

    "Aparte, él ya sabe. (¿Qué?) Lo mío es mío y todo lo de él es mío. Entonces, no hay ningún problema con eso", dijo en tono de broma dejando ver cómo es su relación y el manejo que tienen del dinero.

    Con estas declaraciones, Angie Arizaga dejó claro que el famoso 50/50 no representa una regla dentro de su hogar. Para la pareja, la prioridad está en funcionar como un equipo y apoyarse mutuamente, sin convertir los gastos en una competencia sobre quién desembolsó una mayor cantidad.

    El debate sobre esta modalidad volvió a tomar fuerza después de que Korina Rivadeneira contara detalles sobre la manera en que ella y Mario Hart solían asumir los gastos cuando estaban juntos. La modelo reveló que ambos acostumbraban compartir los pagos desde sus primeras citas, mientras que el piloto explicó que se trataba de una dinámica que habían establecido de común acuerdo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Angie Arizaga NO CREE en el 50/50 y revela QUIÉN PAGA QUÉ en su relación con Jota Benz: "Lo mío es mío y lo de él es mío"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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