Samahara Lobatón revisa su actual relación con Youna , con quien llegó a comprometerse públicamente.

Samahara Lobatón mencionó que ahora tiene una perspectiva distinta sobre su relación con Youna, el padre de su hija, y reconoció que asumir ese compromiso fue un error. La influencer reflexionó sobre la posibilidad de haberse casado finalmente con él.

La joven tocó este tema en Magaly TV La Firme, tras su participación en 'La prisión de destino 2' en Miami, donde volvió a encontrarse con Youna. Durante el reality, ambos vivieron varios enfrentamientos que evidenciaron sus diferencias persistentes.

Hablando con Magaly Medina, Samahara sostuvo que Youna aún guarda resentimiento hacia ella, aunque afirmó no sentir lo mismo. Además, cuestionó su madurez y manejo de los problemas. "Él está lleno de resentimiento, yo no lo estoy… sigue siendo inmaduro, no ha cambiado, me equivoqué, ¿te imaginas si nos hubiéramos casado?", comentó.

Samahara Lobatón se arrepiente de compromiso con Youna

La influencer detalló que ambos pasaron por un momento vulnerable cuando decidieron reanudar el contacto. Youna había sido diagnosticado con cáncer mientras ella trataba de superar agresiones sufridas con Bryan Torres. En esos momentos, se brindaron apoyo mutuo.

"Realmente fue una etapa difícil para ambos, él acababa de descubrir su cáncer y yo estaba saliendo de una relación violenta con Bryan, así que durante esos meses, nos apoyamos mutuamente", explicó Samahara.

No obstante, dijo que con el tiempo la dinámica cambió. Desde su perspectiva, Youna recuperó seguridad respecto a su enfermedad y dejó ver su verdadera personalidad. "Claramente, con el tiempo se sintió más seguro de su situación y eso sacó a relucir su verdadera naturaleza, lo cual es válido", aseguró.

A pesar de las constantes diferencias, Samahara subrayó que aún siente aprecio por Youna, pero descartó una reconciliación. Recalcó la relación cercana que mantienen gracias a que él es el padre de su hija.

"Siempre le tendré cariño, es el padre de mi hija", aseveró, diferenciando el cariño que siente hacia él de cualquier intención de retomar la relación amorosa.