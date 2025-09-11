Maju Mantilla arremete contra Gustavo Salcedo y lo expone: "Firmamos un acuerdo de confidencialidad y él lo rompió"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La conductora de televisión Maju Mantilla decidió no quedarse callada tras las declaraciones de su expareja, Gustavo Salcedo, quien sugirió una cercanía con Christian Rodríguez Portugal, productor de Arriba mi gente. Desde el set del magazine, la ex Miss Mundo habló con firmeza y recordó que existe un compromiso legal firmado entre ambos que no debería ser vulnerado.
“Nosotros, tanto el señor Gustavo Salcedo y yo, hemos firmado una conciliación donde ahí nos comprometemos en no hablar el uno del otro, nos comprometemos en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, señaló durante la transmisión.
Con estas palabras, la también actriz remarcó que mantiene su palabra y lamentó que comentarios ajenos puedan afectar no solo a su trayectoria profesional, sino también a su entorno personal y familiar.
¿Qué reveló Gustavo Salcedo en ‘Magaly TV, La Firme’?
En el programa de espectáculos, el exdeportista dejó entrever que su incomodidad radicaba en la supuesta cercanía entre Mantilla y su productor, Christian Rodríguez Portugal.
NO TE PIERDAS: Maju Mantilla habría llorado en su cumpleaños tras ser descubierta por su esposo siéndole infiel con productor, según 'Magaly TV, la firme'
“No es una persona de mi agrado, los de Latina tienen ese tipo de gente dentro, pero es tema de ellos”, sostuvo. Ante la repregunta sobre si le incomodaba la vinculación, respondió con firmeza: “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”.
Incluso, Salcedo fue más allá al admitir que los habría visto en una situación incómoda. “¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, le consultaron, a lo que respondió: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”.