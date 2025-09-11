Wapa.pe
Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Maju Mantilla arremete contra Gustavo Salcedo y lo expone: "Firmamos un acuerdo de confidencialidad y él lo rompió"

Maju Mantilla rompe su silencio en "Arriba mi gente" y responde a Gustavo Salcedo tras acusaciones de romance con su producto.

    Maju Mantilla dejó en claro que no pisará el palito para hablar de su vida privada. | Composición Wapa.
    La conductora de televisión Maju Mantilla decidió no quedarse callada tras las declaraciones de su expareja, Gustavo Salcedo, quien sugirió una cercanía con Christian Rodríguez Portugal, productor de Arriba mi gente. Desde el set del magazine, la ex Miss Mundo habló con firmeza y recordó que existe un compromiso legal firmado entre ambos que no debería ser vulnerado.

    “Nosotros, tanto el señor Gustavo Salcedo y yo, hemos firmado una conciliación donde ahí nos comprometemos en no hablar el uno del otro, nos comprometemos en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia”, señaló durante la transmisión.

    Con estas palabras, la también actriz remarcó que mantiene su palabra y lamentó que comentarios ajenos puedan afectar no solo a su trayectoria profesional, sino también a su entorno personal y familiar.

    ¿Qué reveló Gustavo Salcedo en ‘Magaly TV, La Firme’?

    En el programa de espectáculos, el exdeportista dejó entrever que su incomodidad radicaba en la supuesta cercanía entre Mantilla y su productor, Christian Rodríguez Portugal.

    “No es una persona de mi agrado, los de Latina tienen ese tipo de gente dentro, pero es tema de ellos”, sostuvo. Ante la repregunta sobre si le incomodaba la vinculación, respondió con firmeza: “Definitivamente sí me molesta. No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado”.

    Incluso, Salcedo fue más allá al admitir que los habría visto en una situación incómoda. “¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?”, le consultaron, a lo que respondió: “Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

