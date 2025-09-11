Wapa.pe
El escándalo de Maju Mantilla crece tras las declaraciones de Gustavo Salcedo, quien la encontró con su productor, Christian Rodríguez, en un auto.

    Gustavo Salcedo encontró a Maju Mantilla con su productor en su auto | Composición: Wapa Captura de pantalla
    El escándalo alrededor de Maju Mantilla sigue creciendo. Gustavo Salcedo rompió el silencio y confirmó que encontró a la conductora junto a su productor, Christian Rodríguez Portugal, en su propio auto. Sus declaraciones fueron transmitidas en ‘Magaly TV, La Firme’ y han desatado una ola de comentarios en redes sociales. El deportista dejó entrever que la cercanía entre ambos no sería solo laboral.

    Gustavo Salcedo confiesa qué descubrió a Maju Mantilla en su auto con su productor

    Gustavo Salcedo confirmó que sí encontró a Maju Mantilla con el productor Christian Rodríguez Portugal en el vehículo de la ex Miss Mundo. El deportista ofreció sus declaraciones para el programa de 'Magaly TV, la firme' y confirmó los rumores de una extraña cercanía entre Maju y el productor.

    "A cualquier le molesta si es que hay una relación con una persona que no es de mi agrado ¿no?", comentó dejando entrever que estos tendrían un vínculo más allá del laboral.

    Lo que sorprendió fue su respuesta al ser consultado sobre las especulaciones de haber encontrado a la presentadora con el productor. "¿Alguna vez has visto tú a Christian con Maju juntos?", le preguntó el reportero y este no lo negó: "Sí, seguramente, finalmente si trabajan juntos...", además, este confirmó que los encontró juntos en el auto, pero se limitó a detallar si es que los halló en alguna situación comprometedora. "Sí, pero no puedo dar detalles al respecto".

    Maju Mantilla enfrenta en vivo las acusaciones de su exesposo

    La tensión llegó al set de Arriba mi Gente cuando Maju Mantilla decidió romper el silencio y responder a las declaraciones que Gustavo Salcedo dio en 'Magaly TV, La Firme'. Sin rodeos, la conductora dejó claro que no permitirá que su vida personal se exponga públicamente.

    "Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo. Yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada, jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque siempre he dicho que los voy a resolver en mi vida privada", comenzó diciendo la ex Miss Mundo.

    Acto seguido, recordó el acuerdo legal que ambos firmaron. "El señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos en no hablar el uno del otro, en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia, incluso, dos años atrás cuando se difundieron imágenes de estas cámaras de video vigilancia en ningún momento yo hice algún señalamiento, juicio, acusación o mandé indirecta y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí, porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, expresó visiblemente molesta.

    Para cerrar el tema, Maju Mantilla fue contundente al señalar que no volverá a referirse a este asunto, reafirmando su decisión de mantener la conciliación y proteger a su familia.

