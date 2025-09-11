Maju Mantilla respondió a las acusaciones de infidelidad realizadas por Gustavo Salcedo, defendiendo su vida privada y los acuerdos sobre su separación.

Maju Mantilla decidió pronunciarse en vivo y responder a las declaraciones que Gustavo Salcedo brindó recientemente sobre su vida privada. La conductora de ‘Arriba mi Gente’ utilizó el programa para aclarar su postura frente a las acusaciones de infidelidad que se difundieron en televisión nacional. Con un tono firme, la ex Miss Mundo dejó en claro que su separación es un tema personal y que no permitirá que se vulneren los acuerdos que mantiene con el padre de sus hijos.

Maju Mantilla se pronuncia tras ser acusada de infidelidad

Maju Mantilla rompió su silencio durante su reciente aparición en ‘Arriba mi Gente’. La conductora de Latina no dudó en encarar a su expareja, Gustavo Salcedo, luego de que este la acusara de una supuesta infidelidad en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

"Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo. Yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada, jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque siempre he dicho que los voy a resolver en mi vida privada", comenzó diciendo la ex Miss Mundo.

"El señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos en no hablar el uno del otro, en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia, incluso, dos años atrás cuando se difundieron imágenes de estas cámaras de video vigilancia en ningún momento yo hice algún señalamiento, juicio, acusación o mandé indirecta y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí, porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, añadió con evidente molestia dirigiéndose hacia el padre de sus hijos.

Finalmente, Maju acotó que no hablar más sobre el tema, cumpliendo así el acuerdo al que llegaron en su conciliación.

Romance secreto de Maju Mantilla y su productor sacude la TV peruana

La televisión nacional volvió a encenderse con una de las revelaciones más comentadas del año. El programa 'Magaly TV: La Firme 'difundió la noticia de que Maju Mantilla habría mantenido un vínculo sentimental con su productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal, durante dos años, información que ya fue confirmada por el propio esposo de la conductora.

Lo que en un principio se comentaba solo en pasillos y redes sociales terminó convirtiéndose en el tema principal de la farándula peruana. Ahora, el escándalo involucra de manera directa a la ex Miss Mundo, a su aún esposo Gustavo Salcedo y al productor señalado como la tercera persona en esta historia.

“Estábamos siguiendo esta información desde hace tiempo, pero no podíamos difundir nada porque aún no estaba confirmado. Finalmente, llegó documentación y material que nos permitió corroborar lo que se decía: que Maju Mantilla habría tenido una relación clandestina con su productor de Arriba mi gente”, reveló la periodista.