Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Maju Mantilla respondió a las acusaciones de infidelidad realizadas por Gustavo Salcedo, defendiendo su vida privada y los acuerdos sobre su separación.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"
    Maju Mantilla se pronuncia | Composición: Wapa Captura de pantalla
    Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

    Maju Mantilla decidió pronunciarse en vivo y responder a las declaraciones que Gustavo Salcedo brindó recientemente sobre su vida privada. La conductora de ‘Arriba mi Gente’ utilizó el programa para aclarar su postura frente a las acusaciones de infidelidad que se difundieron en televisión nacional. Con un tono firme, la ex Miss Mundo dejó en claro que su separación es un tema personal y que no permitirá que se vulneren los acuerdos que mantiene con el padre de sus hijos.

    wapa.pe

    VER MÁS: Exreportera de Magaly, famosa voz de los ampays, renuncia y CONFIRMA el motivo de su salida: "Todo tiene un límite"

    Maju Mantilla se pronuncia tras ser acusada de infidelidad

    Maju Mantilla rompió su silencio durante su reciente aparición en ‘Arriba mi Gente’. La conductora de Latina no dudó en encarar a su expareja, Gustavo Salcedo, luego de que este la acusara de una supuesta infidelidad en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

    "Anoche se difundieron unas declaraciones de mi exesposo. Yo jamás voy a dar detalles de mi vida privada, jamás voy a hablar de los problemas de mi vida privada porque siempre he dicho que los voy a resolver en mi vida privada", comenzó diciendo la ex Miss Mundo.

    "El señor Gustavo Salcedo y yo hemos firmado una conciliación donde nos comprometemos en no hablar el uno del otro, en no dar detalles de nuestra separación por respeto a nuestra familia, incluso, dos años atrás cuando se difundieron imágenes de estas cámaras de video vigilancia en ningún momento yo hice algún señalamiento, juicio, acusación o mandé indirecta y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí, porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, añadió con evidente molestia dirigiéndose hacia el padre de sus hijos.

    Finalmente, Maju acotó que no hablar más sobre el tema, cumpliendo así el acuerdo al que llegaron en su conciliación.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Romance secreto de Maju Mantilla y su productor sacude la TV peruana

    La televisión nacional volvió a encenderse con una de las revelaciones más comentadas del año. El programa 'Magaly TV: La Firme 'difundió la noticia de que Maju Mantilla habría mantenido un vínculo sentimental con su productor de Arriba mi gente, Christian Rodríguez Portugal, durante dos años, información que ya fue confirmada por el propio esposo de la conductora.

    Lo que en un principio se comentaba solo en pasillos y redes sociales terminó convirtiéndose en el tema principal de la farándula peruana. Ahora, el escándalo involucra de manera directa a la ex Miss Mundo, a su aún esposo Gustavo Salcedo y al productor señalado como la tercera persona en esta historia.

    “Estábamos siguiendo esta información desde hace tiempo, pero no podíamos difundir nada porque aún no estaba confirmado. Finalmente, llegó documentación y material que nos permitió corroborar lo que se decía: que Maju Mantilla habría tenido una relación clandestina con su productor de Arriba mi gente”, reveló la periodista.

    El momento más sorprendente llegó en vivo, cuando Magaly Medina anunció que Gustavo Salcedo había confirmado la existencia de la relación. “Hemos llamado a Gustavo para preguntarle directamente y él nos confirmó que esta relación extramatrimonial se mantuvo por espacio de dos años”, contó la conductora en su programa, dejando a todos impactados.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Maju Mantilla se defiende tras ser señalada de infiel por Gustavo Salcedo: "No hables de cosas"

    Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

    Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla lo venía engañando desde hace dos años con productor de Latina, según Magaly

    “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”: Maju Mantilla habría mantenido romance oculto de 2 años con su productor

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    Lo más vistos en Farándula

    Gustavo Salcedo buscó a productor de Maju Mantilla para enfrentarlo tras enterarse de infidelidad: "No me dio la cara"

    Papá de Alejandra Baigorria 'amenaza' a Said Palao ante posible infidelidad: "Siempre serás la niña de papá"

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

    Dayron Martin SORPRENDE con INSOLITA publicación hacia Anhelí Arias tras revelar infidelidad con Pamela López

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;