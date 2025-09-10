Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla lo venía engañando desde hace dos años con productor de Latina, según Magaly

Wapa.pe
Magaly Medina revela que Gustavo Salcedo confirmó la traición de Maju Mantilla a su matrimonio. 

    ¡Qué fuerteee! La periodista Magaly Medina reveló, a través de su programa de la noche del miércoles 10 de septiembre, una fuerte verdad sobre el matrimonio de la reina de belleza Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Una insólita situación que daría un giro en la historia.

    La comunicadora expresó que el empresario le confesó (a través de una conversación privada) que la exMiss Perú, lo venía engañando desde hace dos años. Una revelación que daría un giro completo en la crisis matrimonial que atraviesan la modelo y el deportista. Recordemos que desde hace algunos meses, existe un fuerte rumor de dicho romance.

    Maju Mantilla tendría relación clandestina con productor de Latina, según Magaly

    La conductora de 'Magaly TV La Firme' mencionó que además de las declaraciones expuestas, tuvo una comunicación privada con Gustavo Salcedo, quien confirmó la supuesta relación extramatrimonial entre su aun esposa y el productor del programa 'Arriba mi Gente' de Latina.

    PUEDES LEER: Gustavo Salcedo rompe su silencio y filtra insólita "verdad" sobre separación con Maju Mantilla

    Salcedo se mostró bastante furioso cuando le tocaron el tema sobre el comunicador, incluso lo calificó de persona "sin valores" y que no entiende por qué el canal de San Felipe sigue trabajando con él. Confesión que ha dejado con la boca abierta a miles.

