Durante una entrevista, Norka Ascue cuestionó la relación y dijo que Pamela Franco estaría usando a Christian Cueva en lugar de apoyarlo en el fútbol.

    Norka Ascue opina que Pamela Franco usa y controla a Christian Cueva. | Composición Wapa
    ¡Paren todo! Desde hace varios días, Norka Ascue mantiene un conflicto con Christian Cueva tras denunciar una llamada en la que él habría amenazado a su pareja, ‘La Mackyna’. Ahora, la conductora vuelve a encender la polémica al señalar que Pamela Franco estaría usando al ‘Aladino’ para seguir facturando.

    Pamela Franco habría influido en polémico video del ‘yape’

    En una entrevista difundida por el diario El Trome, Norka Ascue se refirió al reciente videoclip que lanzaron Pamela Franco y Christian Cueva, donde aluden al polémico ‘yape’ que marcó el fin del matrimonio del futbolista con Pamela López. La pareja de ‘La Mackyna’ aseguró que el jugador estaría cegado por el amor hacia la cantante y haría todo lo que ella le pide para seguir generando ingresos.

    "En mi opinión, él está como un títere, está tan endulzado por el amor que hace cualquier cosa, tal como exponer lo del Yape para generar y facturar. La verdad, eso es demasiado", expresó. 

    En esa línea, Norka Ascue sostuvo que Pamela Franco habría influido para que Christian Cueva participe en un video sobre el ‘yape’, un tema que le causó profundo dolor en su matrimonio, y que estos escándalos responderían a la cantante, descuidando así su carrera futbolística.

    "Ella siempre ha tenido esa manera cobarde de actuar; ahora lo utiliza a él; no hay otra explicación para que él se preste a hacer ese videoclip y tocar algo delicado. Está como títere; ella lo utiliza, pero a él no le suma en nada estar envuelto en escándalos o en llamadas amenazantes. Debería cuidar su carrera", señaló. 

    El escándalo por los videos que menciona Christian Cueva

    Norka Ascue asistió al programa Préndete para hablar sobre las acciones legales que emprendió con su pareja contra Christian Cueva, revelando que decidió denunciar tras recibir una recomendación de las autoridades.

    "Yo no pensaba personalmente proceder, pero en el ministerio nos sugirieron que lo haga porque me menciona y es muy grave lo que dice 'voy a sacar videos de tu mujer'", declaró en conversación con Kurt Villavicencio y Rocío Miranda. Aunqueaseguró que desconoce a qué tipo de material hacía referencia el futbolista durante la llamada. 

    Así, Norka Ascue mantiene un conflicto con Christian Cueva tras una llamada amenazante a su pareja y afirmó que el futbolista estaría envuelto en escándalos por influencia de Pamela Franco.

