Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

‘La Mackyna’ se entera en vivo que su novia Norka Ascue le fue infiel con un colega ¡y arremete contra él!

‘La Mackyna’, amigo de Christian Domínguez, se enteró en vivo de la infidelidad de su pareja con DJ Jesús Estrada y reaccionó furioso.

    ‘La Mackyna’ se entera en vivo que su novia Norka Ascue le fue infiel con un colega ¡y arremete contra él!
    ‘La Mackyna’ | Composición Wapa | Captura: Programa Chimi Churri
    ‘La Mackyna’ se entera en vivo que su novia Norka Ascue le fue infiel con un colega ¡y arremete contra él!

    El programa digital Chimi Churri vivió un tenso momento cuando ‘La Mackyna’, entrenador y cercano a Christian Domínguez, descubrió en plena transmisión la presunta infidelidad de su pareja, Norka Ascue.

    La impactante revelación mostró imágenes comprometedoras junto al DJ Jesús Estrada, lo que provocó que ‘La Mackyna reaccionara con furia, intentando enfrentarse físicamente a su compañero de set. El incómodo episodio dejó a todos los presentes atónitos y rápidamente se volvió viral en redes, generando comentarios y reacciones de los seguidores.

    LEER MÁS: Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

    ‘La Mackyna’ explota tras video comprometedor de Norka Ascue

    Todo comenzó después de que se difundiera un video en el que se ve a la artista en una actitud comprometedora dentro de un vehículo. El clip, compartido en redes sociales por la creadora de contenido ‘La Vitteri’, habría sido grabado pocos días antes del suceso. Los espectadores rápidamente comentaron el material durante el programa, lo que provocó la ira del entrenador.

    La tensión se intensificó cuando Norka decidió abandonar el set visiblemente incómoda. Minutos más tarde, ‘La Mackyna’ se levantó de su asiento e intentó acercarse a Estrada, pero la producción intervino para impedir un enfrentamiento. Ante esta situación, el programa cortó abruptamente la transmisión mientras los presentes trataban de calmar los ánimos.

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina responde fuerte a Tatiana Astengo por insólito mensaje contra hija de policía

    El conflicto surgió tras la difusión de un video que muestra a Norka junto a su presunto compañero de Chimi Churri compartiendo un momento íntimo dentro de un automóvil. Aunque los implicados no han confirmado ni negado la autenticidad de las imágenes, el clip se volvió viral rápidamente en TikTok y otras redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘La Mackyna’ se entera en vivo que su novia Norka Ascue le fue infiel con un colega ¡y arremete contra él!
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

