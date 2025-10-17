‘La Mackyna’ se entera en vivo que su novia Norka Ascue le fue infiel con un colega ¡y arremete contra él!Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El programa digital Chimi Churri vivió un tenso momento cuando ‘La Mackyna’, entrenador y cercano a Christian Domínguez, descubrió en plena transmisión la presunta infidelidad de su pareja, Norka Ascue.
La impactante revelación mostró imágenes comprometedoras junto al DJ Jesús Estrada, lo que provocó que ‘La Mackyna’ reaccionara con furia, intentando enfrentarse físicamente a su compañero de set. El incómodo episodio dejó a todos los presentes atónitos y rápidamente se volvió viral en redes, generando comentarios y reacciones de los seguidores.
‘La Mackyna’ explota tras video comprometedor de Norka Ascue
Todo comenzó después de que se difundiera un video en el que se ve a la artista en una actitud comprometedora dentro de un vehículo. El clip, compartido en redes sociales por la creadora de contenido ‘La Vitteri’, habría sido grabado pocos días antes del suceso. Los espectadores rápidamente comentaron el material durante el programa, lo que provocó la ira del entrenador.
La tensión se intensificó cuando Norka decidió abandonar el set visiblemente incómoda. Minutos más tarde, ‘La Mackyna’ se levantó de su asiento e intentó acercarse a Estrada, pero la producción intervino para impedir un enfrentamiento. Ante esta situación, el programa cortó abruptamente la transmisión mientras los presentes trataban de calmar los ánimos.
El conflicto surgió tras la difusión de un video que muestra a Norka junto a su presunto compañero de Chimi Churri compartiendo un momento íntimo dentro de un automóvil. Aunque los implicados no han confirmado ni negado la autenticidad de las imágenes, el clip se volvió viral rápidamente en TikTok y otras redes sociales.