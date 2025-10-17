‘La Mackyna’, amigo de Christian Domínguez , se enteró en vivo de la infidelidad de su pareja con DJ Jesús Estrada y reaccionó furioso.

El programa digital Chimi Churri vivió un tenso momento cuando ‘La Mackyna’, entrenador y cercano a Christian Domínguez, descubrió en plena transmisión la presunta infidelidad de su pareja, Norka Ascue.

La impactante revelación mostró imágenes comprometedoras junto al DJ Jesús Estrada, lo que provocó que ‘La Mackyna’ reaccionara con furia, intentando enfrentarse físicamente a su compañero de set. El incómodo episodio dejó a todos los presentes atónitos y rápidamente se volvió viral en redes, generando comentarios y reacciones de los seguidores.

‘La Mackyna’ explota tras video comprometedor de Norka Ascue

Todo comenzó después de que se difundiera un video en el que se ve a la artista en una actitud comprometedora dentro de un vehículo. El clip, compartido en redes sociales por la creadora de contenido ‘La Vitteri’, habría sido grabado pocos días antes del suceso. Los espectadores rápidamente comentaron el material durante el programa, lo que provocó la ira del entrenador.

La tensión se intensificó cuando Norka decidió abandonar el set visiblemente incómoda. Minutos más tarde, ‘La Mackyna’ se levantó de su asiento e intentó acercarse a Estrada, pero la producción intervino para impedir un enfrentamiento. Ante esta situación, el programa cortó abruptamente la transmisión mientras los presentes trataban de calmar los ánimos.