Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"

Camila Domínguez reveló que no tiene comunicación con su padre, Christian Domínguez, y lo acusó de alejarse por culpa de Karla Tarazona.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"
    Hija de Christian Domínguez | Composición Wapa | Instagram
    Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"

    Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la polémica tras las fuertes declaraciones de su hija mayor, Camila Domínguez. La joven reveló en una transmisión en vivo que el cantante se alejó completamente de ella y que no tiene contacto desde hace dos meses. Según contó, pese a que antes eran muy unidos, su padre ya no le habla y todo sería por culpa de Karla Tarazona.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Samahara Lobatón da a luz a su primer hijo varón en EE. UU. y Bryan Torres se emociona con foto

    Hija mayor de Christian Domínguez denuncia que se alejó de ella por Karla Tarazona

    Durante una transmisión en vivo, la hija del líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ lanzó un fuerte mensaje al asegurar: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”.

    Camila contó que intentó mantener una buena relación con la pareja de su padre, dándole incluso el beneficio de la duda, pero aseguró que no pudo tolerar ciertas actitudes. Según su testimonio, eso habría provocado que el cantante se distanciara aún más de ella.

    Ya no me habla hace dos meses (...) Aprobé su relación por mucho tiempo y fingí hacerlo solo para estar cerca de él, pero ya no quiero. Ahora él se aleja y no me da la atención que merezco”, expresó molesta.

    wapa.pe

    TAMBIÉN MÁS: Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Hija de Christian Domínguez rompe su silencio

    La hija mayor de Christian Domínguez relató en la transmisión en vivo que no es la primera ocasión en la que su padre se distancia de ella, ya que lo mismo ocurrió cuando tenía seis años, justo en la época en que él mantenía una relación con Karla Tarazona.

    No es la primera vez que pasa. Ya conté que me dejó de hablar cuando tenía seis años, desapareció sin decirme nada y mi mamá tuvo que afrontar la situación. En ese entonces, su pareja era Karla”, manifestó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Christian Domínguez reaparece con Karla Tarazona tras acusaciones de su hija mayor de ser un padre ausente

    Mamá de la hija de Said Palao destapa la verdadera cara de Alejandra Baigorria tras pesadilla con Macarena

    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje

    Hija de Christian Domínguez lo acusa de mal padre y culpa a Karla Tarazona: "No me habla hace dos meses"

    La radical transformación de vida de Krayg Peña, la expareja de Korina Rivadeneira y chico reality tras ser expulsado de Perú

    Lo más vistos en Farándula

    Abogado de ‘Cri Cri’ responde a rumores de romance con la víctima tras polémica versión de la defensa de Jefferson Farfán

    Inesperado: Madre de Jefferson Farfán habría estado del lado de ‘Cri Cri’ durante proceso legal en su contra, según Richard Polo

    Ana Siucho toma CONTUNDENTE MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS

    Pamela Franco defiende físico de Cueva tras retoques ante críticas de Pamela López: "También seré malcriadita de cara"

    Hija de Cindy Marino pasó RIGUROSA prueba y su madre revela dónde empezará a trabajará: "Te Felicito por cada paso"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Wine Spa

    Limpieza facial : Exfoliación facial + Punta de Diamante + Masaje facial y Más

    PRECIO

    S/ 34.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;