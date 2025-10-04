Camila Domínguez reveló que no tiene comunicación con su padre, Christian Domínguez, y lo acusó de alejarse por culpa de Karla Tarazona.

Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de la polémica tras las fuertes declaraciones de su hija mayor, Camila Domínguez. La joven reveló en una transmisión en vivo que el cantante se alejó completamente de ella y que no tiene contacto desde hace dos meses. Según contó, pese a que antes eran muy unidos, su padre ya no le habla y todo sería por culpa de Karla Tarazona.

Hija mayor de Christian Domínguez denuncia que se alejó de ella por Karla Tarazona

Durante una transmisión en vivo, la hija del líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ lanzó un fuerte mensaje al asegurar: “¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí. No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”.

Camila contó que intentó mantener una buena relación con la pareja de su padre, dándole incluso el beneficio de la duda, pero aseguró que no pudo tolerar ciertas actitudes. Según su testimonio, eso habría provocado que el cantante se distanciara aún más de ella.

“Ya no me habla hace dos meses (...) Aprobé su relación por mucho tiempo y fingí hacerlo solo para estar cerca de él, pero ya no quiero. Ahora él se aleja y no me da la atención que merezco”, expresó molesta.

Hija de Christian Domínguez rompe su silencio

La hija mayor de Christian Domínguez relató en la transmisión en vivo que no es la primera ocasión en la que su padre se distancia de ella, ya que lo mismo ocurrió cuando tenía seis años, justo en la época en que él mantenía una relación con Karla Tarazona.