Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensajeÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El cumbiambero Christian Domínguez ha estado en el centro de varios ampays a lo largo de su carrera, pero uno de los más recordados fue el que protagonizó junto a Mary Moncada dentro del famoso “auto rana”. Más de un año después de aquel escándalo, Moncada reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido.
El mensaje que sorprendió a todos
A través de su Instagram, Mary Moncada contó que la prensa peruana volvió a contactarla para preguntarle sobre aquel incidente con el líder de la Gran Orquesta Internacional. La exprotagonista del ampay aseguró que no desea opinar sobre el tema, pero dejó entrever que no descarta repetir el mismo error:
“No entiendo para qué me están llamando para opinar algo que ya no me importa... Algo que pasó hace más de un año. Y a los moralistas, si vuelvo a cometer el mismo error, lo cometo y lo asumo y por mi parte, no hay nada de arrepentimiento”.
PUEDES LEER: Christian Domínguez se decepciona de Janet Barboza por preferir que Melissa Paredes regrese a 'América Hoy'
Los planes familiares de Christian Domínguez
Por otro lado, Christian Domínguez reveló que tiene planes de agrandar la familia con Karla Tarazona, deseando la llegada de un nuevo hijo. El cantante aclaró que no quiere esperar mucho, debido a su edad:
“A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito jaja”, comentó el cumbiambero.