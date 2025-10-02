Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje

Mary Moncada reapareció y dejó un inesperado mensaje en sus redes sociales. ¿Qué dirá Christian Domínguez?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje
    Mujer CAPTADA con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje: “El mismo error” | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje

    El cumbiambero Christian Domínguez ha estado en el centro de varios ampays a lo largo de su carrera, pero uno de los más recordados fue el que protagonizó junto a Mary Moncada dentro del famoso “auto rana”. Más de un año después de aquel escándalo, Moncada reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido.

    El mensaje que sorprendió a todos

    A través de su Instagram, Mary Moncada contó que la prensa peruana volvió a contactarla para preguntarle sobre aquel incidente con el líder de la Gran Orquesta Internacional. La exprotagonista del ampay aseguró que no desea opinar sobre el tema, pero dejó entrever que no descarta repetir el mismo error:

    “No entiendo para qué me están llamando para opinar algo que ya no me importa... Algo que pasó hace más de un año. Y a los moralistas, si vuelvo a cometer el mismo error, lo cometo y lo asumo y por mi parte, no hay nada de arrepentimiento”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Christian Domínguez se decepciona de Janet Barboza por preferir que Melissa Paredes regrese a 'América Hoy'

    Los planes familiares de Christian Domínguez

    Por otro lado, Christian Domínguez reveló que tiene planes de agrandar la familia con Karla Tarazona, deseando la llegada de un nuevo hijo. El cantante aclaró que no quiere esperar mucho, debido a su edad:

    “A mí me encantaría tener otro hijo, ya se lo he planteado a Karla, creo que estamos en un buen momento de nuestras vidas para seguir trabajando y poder verlo crecer y formarse. Este es el momento ideal porque más adelante estaré mayor y quiero criar a mi hijo, no quiero que me vea como abuelito jaja”, comentó el cumbiambero.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Sheyla Rojas revela que tuvo que ser operada de emergencia al presentar delicado estado de salud: "Era inexplicable"

    Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital

    Madre de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Farfán: "Era sacarlo"

    Mujer captada con Christian Domínguez regresa y envía insólito mensaje

    Periodista de 'Día D' revela COMUNICACIÓN entre Farfán y esposa de 'Cri Cri' donde afirma que COMETIÓ delito: "Él lo ha confesado"

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Abogada de Jefferson Farfán impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

    Tula Rodríguez rompe su silencio al revelar cómo fue su primer encuentro con Pilar Arana

    La impactante transformación de Andy V: Del escándalo y éxito en Chollywood tras boda con Susy Díaz a dedicarse a esto

    Esto fue lo que hizo Pamela López tras filtrarse que Christian Cueva dejó casa donde vive con Pamela Franco por ella

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;