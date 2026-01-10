Pamela López comparte una noticia que la llena de emoción y deja en shock a sus seguidores: "La familia creció"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que su abogado, Gino Zamora, confirmara una reunión con los representantes legales de Christian Cueva para avanzar en su proceso de divorcio.
En medio de este delicado momento personal, la animadora de eventos reapareció en redes sociales con un anuncio que dejó a todos sorprendidos: su familia crece. El mensaje generó múltiples reacciones y abrió la gran interrogante entre sus seguidores: ¿está embarazada?
Pamela López anuncia emocionada la llegada de un nuevo integrante
Pamela López se encuentra nuevamente en el centro de la conversación pública tras confirmarse que estaría a punto de divorciarse de Christian Cueva y por mostrarse cada vez más cercana a Paul Michael, con quien mantiene una relación de más de un año. Esta situación no ha estado exenta de cuestionamientos, ya que ha recibido duras críticas por la diferencia de edad entre ambos.
Pese a las polémicas que la rodean y los comentarios negativos, la influencer no dejó de trabajar durante todo el 2025, lo que la llevó a tomar una decisión que sorprendió a sus seguidores: sumar un nuevo “bebé” a su familia, anuncio que generó gran impacto en redes sociales.
"Tengo algo que contarles, la familia creció, llegó un nuevo integrante", manifestó en un video publicado en sus redes, mientras era grabada desde el asiento del copiloto —presuntamente por Paul Michael—, mostrándose al volante y dejando ver su figura completa.
En un inicio, muchos asumieron que se trataba del anuncio de un nuevo embarazo y la llegada de su quinto hijo. Sin embargo, Pamela aclaró que el nuevo integrante de su familia era en realidad su primer auto, adquirido con su propio esfuerzo y recursos tras su separación del futbolista.
En la descripción del video, la animadora acompañó el mensaje con emojis de un automóvil y no dudó en presumir su compra mientras conducía, aparentemente por la Costa Verde, con el mar de fondo.
Este logro fue ampliamente celebrado por sus seguidores, quienes destacaron su capacidad para salir adelante por cuenta propia, sin el apoyo de su exesposo, y la llenaron de mensajes positivos y felicitaciones.
"Bendiciones que llegan a tu vida por q El señor premia tu amor de madre y gran corazón !!", "Muchas felicidades Pamela López te mereces eso y mucho más", "Está lindo tu carro!!!", "Que este nuevo ciclo te encuentre más conciente y más en paz contigo misma pamelita López", "señora López una guerrera hermosa dios la siga bendiciendo.y le de mucho más inteligencia de lo alto", fueron algunos de los comentarios que se leen en su cuenta de TikTok.
Cabe recordar que, días atrás, López denunció que Christian Cueva se llevó una camioneta adquirida durante el matrimonio, la cual ahora sería utilizada por él y Pamela Franco.