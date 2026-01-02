Wapa.pe
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Hija de Christian Domínguez fue vista con Christian Cueva después del firme aviso a su padre

Después que se revelara la íntima conversación entre Christian Cueva y Christian Domínguez, el deportista fue visto con une las hijas del artista. 

    El futbolista Christian Cueva continúa siendo protagonista de la agenda mediática luego de revelar que mantuvo una conversación privada con Christian Domínguez, en la que le habría solicitado que evite volver a mencionar a Pamela Franco. En medio de esta polémica, la hermana de la cantante llamó la atención al compartir un video donde aparece la hija menor del líder de la Gran Orquesta Internacional compartiendo un momento junto al popular ‘Aladino’.

    Hija menor de Christian Domínguez aparece junto a Christian Cueva

    Mediante su cuenta de Instagram, Karla Franco, hermana de Pamela Franco, difundió un clip que no pasó desapercibido entre los usuarios. En las imágenes se aprecia a la hija menor del cumbiambero disfrutando de un almuerzo en compañía del exfutbolista de Emelec.

    PUEDES LEER: Sale a la luz AUDIO de AMENAZANTE llamada de Cueva a mejor amigo de Christian Domínguez

    En el video se observa a la menor sentada junto a su madre y, a un costado, a Christian Cueva, mientras todos comparten un platillo marino tras las celebraciones de Año Nuevo.

    “Momentos felices. Feliz año. Bendiciones a todos”, fue el mensaje que Karla Franco escribió al acompañar la publicación en sus redes sociales.

    ¿Qué hablaron Christian Cueva y Christian Domínguez?

    El programa Chimi Churri dio a conocer detalles de la llamada telefónica que sostuvieron Christian Cueva y Christian Domínguez. Según lo revelado, el futbolista habría sido enfático al pedir que no se vuelva a mencionar a Pamela Franco en ningún contexto.

    “He sido bien claro, hasta con el papá de Catita, con tu causa, con Domínguez. Con él también he sido claro”, declaró Cueva. A ello, la productora del espacio televisivo agregó: “No quieren que hablen mal ni bien de Franco. (...) No quiero que hablen de Pamela Franco y al parecer Domínguez sí le hace caso, porque está mudo”.

    Hija de Christian Domínguez fue vista con Christian Cueva después del firme aviso a su padre
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

