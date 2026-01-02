Después que se revelara la íntima conversación entre Christian Cueva y Christian Domínguez , el deportista fue visto con une las hijas del artista.

Hija de Christian Domínguez fue VISTA con Christian Cueva después del FIRME AVISO a su padre | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El futbolista Christian Cueva continúa siendo protagonista de la agenda mediática luego de revelar que mantuvo una conversación privada con Christian Domínguez, en la que le habría solicitado que evite volver a mencionar a Pamela Franco. En medio de esta polémica, la hermana de la cantante llamó la atención al compartir un video donde aparece la hija menor del líder de la Gran Orquesta Internacional compartiendo un momento junto al popular ‘Aladino’.

Hija menor de Christian Domínguez aparece junto a Christian Cueva

Mediante su cuenta de Instagram, Karla Franco, hermana de Pamela Franco, difundió un clip que no pasó desapercibido entre los usuarios. En las imágenes se aprecia a la hija menor del cumbiambero disfrutando de un almuerzo en compañía del exfutbolista de Emelec.

En el video se observa a la menor sentada junto a su madre y, a un costado, a Christian Cueva, mientras todos comparten un platillo marino tras las celebraciones de Año Nuevo.

“Momentos felices. Feliz año. Bendiciones a todos”, fue el mensaje que Karla Franco escribió al acompañar la publicación en sus redes sociales.

¿Qué hablaron Christian Cueva y Christian Domínguez?

El programa Chimi Churri dio a conocer detalles de la llamada telefónica que sostuvieron Christian Cueva y Christian Domínguez. Según lo revelado, el futbolista habría sido enfático al pedir que no se vuelva a mencionar a Pamela Franco en ningún contexto.