El conflicto que envuelve a Christian Cueva sumó un nuevo capítulo tras revelarse que el futbolista mantuvo una conversación directa con Christian Domínguez, en medio de la polémica llamada telefónica que sostuvo con Mack Songhurst, conocido como ‘La Mackyna’, amigo cercano del cantante.

El episodio fue expuesto en el programa digital Chimi Churri, donde se difundieron audios y comentarios que evidencian el intento de Cueva por frenar cualquier opinión pública relacionada con Pamela Franco, su actual pareja.

El origen del enfrentamiento telefónico

De acuerdo con lo revelado en el espacio digital, la discusión se inició cuando Christian Cueva decidió llamar directamente a Mack Songhurst para cuestionarlo por comentarios vinculados a su relación sentimental. La conversación subió rápidamente de tono y dejó al descubierto que el futbolista no solo encaró a su interlocutor, sino que también decidió comunicarse con otras personas cercanas al entorno artístico.

Durante esa llamada, Cueva dejó entrever que su postura fue la misma con todos los involucrados, incluido Christian Domínguez, expareja de Pamela Franco y líder de una reconocida agrupación de cumbia. La intención, según se desprende del audio, era marcar un límite claro frente a cualquier mención pública sobre la madre de su hija.

Lo que Cueva le dijo a Christian Domínguez, según el audio

En el extracto difundido por ‘Chimi Churri’, se escucha al futbolista afirmar que fue directo en su mensaje y que no hizo excepciones al momento de expresar su molestia. “He sido bien claro, hasta con el papá de Catita, con tu causa, con Domínguez. Con él también he sido claro”, se oye decir a Christian Cueva.

La productora del programa, Verónica Alcántara, reforzó esta versión al explicar que el mensaje fue contundente y sin dobles lecturas.

“No quieren que hablen mal ni bien de Franco. (…) No quiero que hablen de Pamela Franco y al parecer Domínguez sí le hace caso, porque está mudo”, señaló durante la emisión.