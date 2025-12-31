El contenido de la llamada muestra a Christian Cueva con un tono agresivo y reclamando a 'La Mackyna' por comentarios sobre su vida personal.

Christian Cueva vuelve a ser protagonista de una nueva controversia que sacude las redes sociales y los espacios de espectáculos. Esta vez, el foco está puesto en una llamada telefónica cuyo contenido fue expuesto públicamente por el amigo de Christian Domínguez, quien fue amenazado por el futbolista.

Exponen detalles de la llamada que involucra a Christian Cueva

Christian Cueva es tendencia tras difundirse el contenido de una llamada telefónica que sostuvo con Mack Songhurst, conocido en redes como ‘La Mackyna’. El panelista del programa digital 'Chimi Churri' y amigo cercano de Christian Domínguez expuso el episodio luego de que el futbolista reaccionara con evidente molestia a los comentarios realizados sobre su vínculo con Pamela Franco.

De acuerdo con lo revelado en el propio espacio digital, el intercambio no se limitó a una sola comunicación. Cueva habría intentado contactarlo en varias oportunidades y, además, le envió mensajes vía WhatsApp con un tono agresivo, lo que incrementó la tensión del conflicto. El origen del malestar estaría relacionado con opiniones vertidas por Songhurst y su pareja sobre la vida personal del deportista.

Durante la transmisión del programa, ‘La Mackyna’ decidió hacer público lo ocurrido y relató que recibió hasta seis llamadas consecutivas antes de responder. En ese contexto, mostró el audio que rápidamente se viralizó en redes sociales por el lenguaje empleado y la intensidad del reclamo.

“Te habla Cueva, compare’. ¿Cuál es tu problema conmigo y con mi mujer ah? Dime de una vez nomás para solucionarlo rápido contigo. Conch$%& reconch#$%. ¿Qué fácil para ti hablar no? Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer, conch#$“.

En otro fragmento, también se escucha al futbolista expresar su incomodidad por los comentarios recibidos a lo largo del tiempo: “¿Quieres hablar, no? (...) ¿Tú crees que soy un huevón o mi mujer es una huevona? Tú tienes tu mujer y me he aguantado todo este tiempo sus comentarios como mie#$%, pensé que ibas a parchar, pero no puede hablar alguien que tiene rabo de paja”.

Mejor amigo de Domínguez recurre a la vía legal tras recibir amenazas

Luego de hacer pública la llamada en la que Christian Cueva lo habría insultado y lanzado amenazas en su contra, Mack Songhurst decidió dar un paso más y acudir a instancias legales. El panelista, conocido como ‘La Mackyna’ y mejor amigo de Christian Domínguez, confirmó que se asesoró con un abogado para interponer una denuncia formal y solicitar garantías para su seguridad, ante el temor de que el futbolista pueda tomar represalias indirectas.

En sus declaraciones, Songhurst explicó que su decisión responde a una medida preventiva y al ejercicio de su derecho a opinar como comunicador. Además, remarcó que ya inició el proceso correspondiente para dejar constancia de lo ocurrido y proteger su integridad personal.

"Como toda persona coherente fui a poner una denuncia y a pedir garantías a mi vida y ahora también voy a proceder de otra manera. Los que conducimos programas no debemos tener miedo de dar nuestra opinión. Yo ya procedí de manera legal. (...) Yo he sido selección de lucha, entreno toda mi vida, soy deportista calificado y campeón, yo no tengo miedo a nadie, ni un perro que ladra", dijo 'La Mackyna'.

El amigo de Christian Domínguez también quiso aclarar que su solicitud de garantías no está motivada por temor a un enfrentamiento directo, sino por la forma en la que se manejó la situación.