Exesposa de Melcochita arremete contra Monserrat tras ser acusada de quedarse con dinero: “Yo te conozco, a mí no me engañas"

Desilda Villalba, exesposa de Melcochita, rompe su silencio y responde a Monserrat tras ser acusada de quedarse con medio millón de dólares.

    Desilda Villalba, exesposa de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, decidió hablar tras el escándalo familiar que envuelve al cómico. Con un pronunciamiento contundente que ha generado revuelo, la madre de sus hijos mayores no se quedó al margen y salió a responder, sin filtros, a Monserrat Seminario, actual pareja del artista. Entre reproches y defensas, Villalba dejó claro su postura y dejó en evidencia que no se dejará engañar.

    Exesposa de Melcochita reaparece y lanza fuerte dardo a Monserrat

    Según Desilda Villalba, le incomodó que Monserrat Seminario insinuara que la relación con Melcochita se habría deteriorado por supuestas “cizañas” de la familia. Por eso, le envió un mensaje directo y sin filtros: “Déjate de estar desacreditando a mis hijos, echándoles la culpa de tu fracaso como mujer con el padre de mis hijos”, disparó.

    Pero el tema no terminó ahí. También se refirió a la cuestión económica, después de que Melcochita revelara que Monserrat habría gastado alrededor de medio millón de dólares en su entorno cercano y en los estudios de su hijo mayor.

    Desilda, madre de Susan y Yessenia Villanueva, fue contundente: “Tu hijo ya es mayor de edad, debe trabajar y costearse su carrera. Está viviendo de un dinero que no le pertenece”, cuestionando así la gestión de los recursos del cómico.

    Con evidente molestia, señaló que conoce bien a Monserrat y que su actitud no le sorprende. “Yo te conozco, a mí nunca me engañaste. A la que engañaste fue a Mery cuando te cruzaste en su camino y te robaste su matrimonio”, soltó, reavivando viejas polémicas.

    Además, Desilda respondió a las recientes declaraciones de Monserrat, quien denunció presuntas amenazas. “Yo no me ensucio las manos con sangre ni con maldad”, afirmó, dejando claro que se mantiene al margen de cualquier acusación.

    Así, la disputa familiar en torno a Melcochita suma un nuevo capítulo, con voces que emergen, cuentas pendientes y declaraciones que continúan avivando la polémica. Todo indica que el drama aún está lejos de terminar.

