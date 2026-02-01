Wapa.pe
Ethel Pozo y Yaco Eskenazi regresan a la televisión como dúo en ‘La Granja Vip’, generando gran expectativa en redes sociales y diversas reacciones.

    Ethel Pozo regresa a conducir con Yaco Eskenazi y así reaccionó su esposo Julián Alexander
    El regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi a la televisión como dupla de conducción ha generado gran expectativa en redes sociales. El anuncio de su participación en el reality ‘La Granja Vip’ no solo despertó comentarios entre los seguidores del programa, sino también reacciones en su entorno más cercano. Una de las más comentadas fue la de Julián Alexander, esposo de la conductora. Su gesto no pasó desapercibido y fue interpretado como una señal clara de lo que piensa de este reencuentro.

    Julián Alexander reacciona al reencuentro televisivo de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

    El reciente anuncio del regreso de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi a la conducción conjunta del reality ‘La Granja Vip’, encendió las redes sociales y no pasó desapercibido para Julián Alexander, esposo de la conductora. Ambas figuras volverán a compartir pantalla como presentadores del reality de convivencia de Panamericana TV, generando una ola de comentarios entre seguidores y usuarios.

    La noticia cobró especial relevancia luego de los rumores malintencionados que circularon en los últimos meses y que vinculaban a Ethel Pozo con Yaco Eskenazi, esposo de Natalie Vértiz. En medio de ese escenario, la reacción de Julián Alexander fue interpretada por muchos como una señal de respaldo y tranquilidad frente a la situación.

    El productor no dudó en hacerse presente en la publicación del anuncio oficial, donde comentó utilizando emojis de fuego, gesto que fue leído como apoyo al nuevo proyecto televisivo de su esposa. La respuesta de Ethel no tardó en llegar, agradeciéndole públicamente con emojis de corazones y besos, reforzando así la complicidad y estabilidad que mantienen como pareja.

