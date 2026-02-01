Wapa.pe
¿Pamela Franco le PROHIBÍA a Christian Domínguez tener CONTACTO con Karla Tarazona? "Un tema de respeto"

Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

Monserrat Seminario reveló en un emotivo live de TikTok que Melcochita terminó su relación de 17 años, causando gran conmoción entre sus seguidores.

    Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos
    Melcochita termina con Monserrat Seminario
    Monserrat Seminario rompe en llanto al anunciar que Melcochita le terminó tras 17 años juntos

    Monserrat Seminario apareció en una reciente transmisión en vivo en TikTok donde entre lágrimas reveló que Melcochita terminó su relación de 17 años. La pareja del sonero se mostró muy afectada y contó que Pablo Villanueva abandonó la casa donde vivían juntos.

    wapa.pe

    Melcochita termina su relación con Monserrat Seminario

    A través de un live de TikTok, Monserrat Seminario les contó a sus seguidores que Melcochita decidió terminar con ella. La ahora excompañera del humorista dejó en claro que no se trataba de un “show” y que este incluso había abandonado el lugar donde vivían.

    “Voy a cumplir 17 años, bueno, iba a cumplir, pero ya no. Me dejó. Se fue por las cizañas”, sostuvo en un inicio dejándose ver muy afectada. “Ya no está conmigo Melcocha, ya no está conmigo (...) me acaba de escribir Pablo diciendo que mejor separarnos. No es show”, precisó.

    De acuerdo a Seminario, la ruptura de su relación con Pablo Villanueva no habría sido causada por una infidelidad, por lo que esta rechazó los rumores de que habría una tercera involucrada.

    wapa.pe

    Monserrat Seminario revela por qué terminó su relación con Melcochita

    Seminario decidió explicar el motivo por el que su relación con el padre de su última hija habría terminado con ella y es que esta afirmó que no tendría una buena relación con los hijos mayores de ‘Melcocha’.

    “No es por una mujer, nada de eso (...) todo por chismes, todo por falsos comentarios. Primera vez que estoy haciendo un EN VIVO, diciendo mis problemas (...) Es ella y el hijo. Yo los tengo bloqueados a todos”, precisó.

