Pamela Franco no se quedó callada ante las críticas recibidas en redes sociales tras los fuertes mensajes de Pamela López. La cantante negó recibir beneficios económicos fuera de su trabajo como cantante y dejó en claro que posee estudios que la respalden, abriéndole una invitación a López para que, si desea, la contacte y pueda encararla.

Pamela Franco responde a críticas sobre su independencia económica

Pamela Franco decidió aclarar públicamente las versiones que cuestionan su capacidad para mantenerse por cuenta propia. La cantante aseguró que siempre ha sido autosuficiente y que su estabilidad económica no depende de ninguna persona, resaltando además que cuenta con estudios y preparación que respaldan su desempeño profesional.

“Soy contadora pública también colegiada, gracias a Dios para que se entere, estudié también Marketing y bueno, si quiere saber cositas mías que me llame, si le gusta hacerlo, que me vuelva a llamar, no hay problema”, respondió de forma tajante.

La artista explicó que, desde que asumió responsabilidades en su vida adulta, ha afrontado todos sus compromisos financieros con sus propios ingresos, incluso en momentos complicados. Al recordar episodios legales del pasado, precisó que los costos derivados de esos procesos fueron asumidos íntegramente por ella. “Yo he pagado en efectivo, no de otra manera. Cada uno debe hablar por experiencia propia”, manifestó.

En esa misma línea, Franco dejó en claro que su trayectoria no se limita únicamente a la música y que su crecimiento profesional es el resultado de años de dedicación. Con un mensaje firme, subrayó su independencia y el valor de su esfuerzo personal. “Yo trabajo, hermano. Y cada céntimo que me llevo al bolsillo es fruto de mi trabajo. Ni Cristian ni nadie en mis casi treinta y ocho años me ha mantenido”, sentenció.

Pamela Franco pone paños fríos al matrimonio con Christian Cueva

Pamela Franco se pronunció nuevamente sobre uno de los aspectos más comentados de su relación con Christian Cueva: la posibilidad de llegar al matrimonio. La artista fue interceptada por el equipo de ‘Amor y fuego’ mientras transitaba por la vía pública y, sin evadir las consultas, optó por hablar con total franqueza sobre su situación sentimental.

Al ser consultada por el proceso de divorcio del futbolista y sus intenciones de volver a casarse, la cantante dejó en claro que no se deja llevar por la presión ni por las expectativas externas. Con un tono calmado, remarcó que su enfoque está puesto en fortalecer el vínculo antes de pensar en una boda. “Tenemos que estar bien como pareja”, afirmó, dejando en evidencia que la estabilidad emocional es su principal prioridad.

Franco explicó que, aunque existe afecto entre ambos, considera indispensable avanzar sin apresuramientos. La artista insistió en que cada etapa debe cumplirse a su tiempo y sin forzar situaciones. “Primero, paso a paso. Es importante que nosotros nos estabilicemos, y eso no es broma. Tenemos que estar bien como pareja”, señaló, reafirmando su postura frente a un tema que suele generar especulación mediática.