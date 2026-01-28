Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz este 27 y 29 de enero por hasta 5 horas: revisa si tu zona se verá afectada

Yarita Lizeth SORPRENDIÓ a su pareja Alejandro Páucar al lanzarle fuerte ADVERTENCIA frente a Dina Páucar: “Me pongo…”

Yarita Lizeth sorprendió al pasarse de honesta en un concierto donde esta tanto su pareja Alejandro Páucar y la mamá de él, Dina Páucar. ¿Qué dijo?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Yarita Lizeth SORPRENDIÓ a su pareja Alejandro Páucar al lanzarle fuerte ADVERTENCIA frente a Dina Páucar: “Me pongo…”
    Yarita Liseth realmente sorprendió a su pareja. | Composición Wapa
    Yarita Lizeth SORPRENDIÓ a su pareja Alejandro Páucar al lanzarle fuerte ADVERTENCIA frente a Dina Páucar: “Me pongo…”

    La popular cantante Yarita Lizeth Yanarico está en viviendo la mejor etapa de su vida al lado de Alejandro Páucar, hijo de la reconocida artista Dina Páucar. No obstante, la artista dejó sorprendidos a los asistentes a su concierto al soltar tremenda revelación como a modo de advertencia a su novio.

    Yarita Lizeth mandó advertencia a su novio y expone a Dina Páucar

    En un concierto que llevó a cabo en Bolivia, la ‘Chinita del amor’ no dudó en dedicarle un tema a su pareja Alejandro Páucar, pero ante de cantarle, ella dedicó una curiosa declaración de amor. En esta ocasión, Yarita Lizeth reveló que teme perder a su pareja, pero también aseguró que es una persona celosa.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Katia Condos aparece con popular actor en medio de complejo diagnóstico de Federico Salazar

    “Esta canción te la dedico, mi amor. Porque tengo miedo a perderte y también me pongo celosa”, manifestó la artista peruana dejando boquiabierto tanto a su pareja como al público, quien solo atinó a reírse tras la inesperada revelación que vivió junta a su madre.

    Luego, Yarita siguió con la animación y para generar más interacción volvió a reafirmar que es una mujer celosa. “Esta canción es para todas las chicas celosa como yo, enferma de amor”, expresó logrando las reacciones del público.

    ¿Qué dijo Dina Páucar del romance de su hijo con Yarita?

    Dina Páucar volvió a ser tendencia luego de difundirse un clip en plataformas digitales que captó el tierno momento en el que se encuentra nuevamente con Yarita Lizeth, tras oficializarse el romance de su hijo Alejandro. En el video, la artista andina aparece emocionada y feliz, reflejando su total apoyo a la relación que mantiene su hijo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Padre del futbolista Carlos Zambrano brinda declaraciones sobre acusación por abuso

    “La suegra, sí. Y estoy feliz. Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo más feliz”, recalcó Dina Páucar, generado los aplausos y los comentarios positivos. Ante estas palabras, Yarita no dudó en agradecer su bendición y afirmó que ambos están felices de sentirse respaldados en esta nueva etapa de sus vidas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Yarita Lizeth SORPRENDIÓ a su pareja Alejandro Páucar al lanzarle fuerte ADVERTENCIA frente a Dina Páucar: “Me pongo…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Valery Revello, ex de Sergio Peña, reaparece con impensado mensaje en medio de grave denuncia contra el futbolista

    Padre del futbolista Carlos Zambrano brinda declaraciones sobre acusación por abuso

    Difunden la primera declaración de Samahara Lobatón con la justicia frente a Bryan Torres

    Hotel acusado de maltrato por Tony Succar se pronuncia y tiene insólita medida

    Katia Condos aparece con popular actor en medio de complejo diagnóstico de Federico Salazar

    Lo más vistos en Farándula

    Productora de Erick Osores REAPARECIÓ y periodista reveló su estado: “Ella está…”

    Integrante de 'EEG' estaría iniciando una relación con Sirena Ortiz y románticas fotos lo confirmarían

    Esposa de Hernán Barcos sorprende con impensado mensaje en medio de denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

    Hija de Tula Rodríguez sorprende con ofensivo gesto ante rechazo de su madre a sus pedidos ¿Qué hizo?

    Darinka Ramírez pide perdón a su hija con Farfán tras su segundo embarazo: "Vives los procesos más difíciles"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;