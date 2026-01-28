Yarita Lizeth SORPRENDIÓ a su pareja Alejandro Páucar al lanzarle fuerte ADVERTENCIA frente a Dina Páucar: “Me pongo…”

Yarita Lizeth sorprendió al pasarse de honesta en un concierto donde esta tanto su pareja Alejandro Páucar y la mamá de él, Dina Páucar . ¿Qué dijo?

La popular cantante Yarita Lizeth Yanarico está en viviendo la mejor etapa de su vida al lado de Alejandro Páucar, hijo de la reconocida artista Dina Páucar. No obstante, la artista dejó sorprendidos a los asistentes a su concierto al soltar tremenda revelación como a modo de advertencia a su novio.

Yarita Lizeth mandó advertencia a su novio y expone a Dina Páucar

En un concierto que llevó a cabo en Bolivia, la ‘Chinita del amor’ no dudó en dedicarle un tema a su pareja Alejandro Páucar, pero ante de cantarle, ella dedicó una curiosa declaración de amor. En esta ocasión, Yarita Lizeth reveló que teme perder a su pareja, pero también aseguró que es una persona celosa.

“Esta canción te la dedico, mi amor. Porque tengo miedo a perderte y también me pongo celosa”, manifestó la artista peruana dejando boquiabierto tanto a su pareja como al público, quien solo atinó a reírse tras la inesperada revelación que vivió junta a su madre.

Luego, Yarita siguió con la animación y para generar más interacción volvió a reafirmar que es una mujer celosa. “Esta canción es para todas las chicas celosa como yo, enferma de amor”, expresó logrando las reacciones del público.

¿Qué dijo Dina Páucar del romance de su hijo con Yarita?

Dina Páucar volvió a ser tendencia luego de difundirse un clip en plataformas digitales que captó el tierno momento en el que se encuentra nuevamente con Yarita Lizeth, tras oficializarse el romance de su hijo Alejandro. En el video, la artista andina aparece emocionada y feliz, reflejando su total apoyo a la relación que mantiene su hijo.