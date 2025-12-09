Wapa.pe
El romance entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar se reaviva en redes, tras el apoyo público de Dina Páucar durante una transmisión en vivo.

    Dina Páucar respalda romance de su hijo con Yarita Lizeth
    El romance entre Yarita Lizeth y Alejandro Páucar ha vuelto a encender las redes, especialmente después de que Dina Páucar reaccionara en pleno en vivo. La popular cantante andina sorprendió al mostrarse más que orgullosa de la relación de su hijo. La escena, llena de humor y complicidad, terminó generando un tierno momento entre ambas artistas.

    wapa.pe

    Dina Páucar respalda el romance de su hijo y conmueve a Yarita Lizeth

    Durante una reciente transmisión en vivo, un inesperado comentario de los seguidores desató las risas entre Yarita Lizeth y Dina Páucar, quienes compartían pantalla con gran complicidad. El público no tardó en recordar el vínculo sentimental entre la cantante puneña y Alejandro Páucar, generando más de una broma sobre el nuevo estatus de “suegra”.

    La intérprete de “Mis cuernos”, aún en pleno proceso tras su separación, tomó con naturalidad las reacciones del público, sobre todo luego de que Alejandro confirmara su relación.

    Para sorpresa de muchos, Dina Páucar no solo evitó cualquier gesto incómodo, sino que mostró una actitud totalmente receptiva. “Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz, yo (soy) más feliz”, expresó con emoción.

    Sus palabras enternecieron a Yarita, quien le respondió: “Gracias por darnos tu bendición”. El instante se volvió aún más especial cuando Dina la besó en la frente y reafirmó su cariño: “Sabes que te amo”, dejando claro el apoyo absoluto a la pareja.

    wapa.pe

    Alejandro Páucar y Yarita Lizeth hacen oficial su relación

    Después de semanas de especulaciones y señales que avivaban los comentarios en redes sociales, Alejandro Páucar decidió poner fin al misterio. Durante una reciente transmisión en TikTok, el hijo de Dina Páucar dio a conocer que mantiene una relación afectiva con Yarita Lizeth, noticia que de inmediato captó la atención de sus miles de seguidores.

    Con evidente nerviosismo, pero también con sinceridad, el cantante abrió su corazón y despejó cualquier duda sobre el vínculo que lo une a la intérprete puneña. “No me gusta hablar de mi vida privada, pero estoy contento de decir que sí… La vida nos ha traído sorpresas, y creo que esta es una de las más gratas, no solo para mí, sino también para Yarita. Eso es una realidad”, expresó, generando una reacción llena de emoción en Yarita.

