Tilsa Lozano volvió a sacudir el mundo del espectáculo al confesar, durante su participación en 'El valor de la verdad', que mantuvo una relación sentimental con Yaco Eskenazi cuando ambos eran adolescentes. La exVengadora no solo confirmó el vínculo, sino que también lo describió como una etapa muy especial de su vida.

Tilsa Lozano revela romance pasado con Yaco Eskenazi y sorprende con detalles inéditos

En la pregunta número 2 del programa, Tilsa reconoció abiertamente la historia que vivió con el hoy conductor de televisión. “Yo tenía 14 y él tendría dos años mayor que yo, debía tener 16 (....) Mi abuela y su abuela vivían en San Isidro, nos hicimos enamorados, él jugaba el fútbol en esa época, fue una historia súper linda, yo lo quiero mucho, me encanta la familia que ha formado, fue una hermosísima historia de amor”, recordó la modelo con evidente nostalgia.

Según relató, ese romance juvenil fue breve pero muy significativo para ambos. “Duró unos meses (...) fue una linda historia, conoció a mi familia, se fue a Chaclacayo conmigo (...) parábamos juntos”, añadió al detallar algunos de los momentos que compartieron.