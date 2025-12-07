Tilsa Lozano confirma que tuvo una relación con Yaco Eskenazi y revela: "Se fue a Chaclacayo conmigo"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tilsa Lozano volvió a sacudir el mundo del espectáculo al confesar, durante su participación en 'El valor de la verdad', que mantuvo una relación sentimental con Yaco Eskenazi cuando ambos eran adolescentes. La exVengadora no solo confirmó el vínculo, sino que también lo describió como una etapa muy especial de su vida.
Tilsa Lozano revela romance pasado con Yaco Eskenazi y sorprende con detalles inéditos
En la pregunta número 2 del programa, Tilsa reconoció abiertamente la historia que vivió con el hoy conductor de televisión. “Yo tenía 14 y él tendría dos años mayor que yo, debía tener 16 (....) Mi abuela y su abuela vivían en San Isidro, nos hicimos enamorados, él jugaba el fútbol en esa época, fue una historia súper linda, yo lo quiero mucho, me encanta la familia que ha formado, fue una hermosísima historia de amor”, recordó la modelo con evidente nostalgia.
Según relató, ese romance juvenil fue breve pero muy significativo para ambos. “Duró unos meses (...) fue una linda historia, conoció a mi familia, se fue a Chaclacayo conmigo (...) parábamos juntos”, añadió al detallar algunos de los momentos que compartieron.
Tilsa también contó que la ruptura no fue sencilla y que, en su opinión, el joven Yaco sintió más el impacto emocional. “Creo que él sufrió más que yo (....) éramos unos chibolos (...) Mi mamá lo adora, cuando lo veo nos abrazamos, hay un cariño”, expresó, dejando claro que, pese al paso del tiempo, persiste un afecto genuino.