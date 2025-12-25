Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Conoce el distrito de Lima donde no se usó pirotecnia: "Respeto a los animales, silencio total"

Un distrito en la ciudad de Lima demostró el respeto por los demás en Navidad.

    Conoce el distrito de Lima donde no se usó pirotecnia: "Respeto a los animales, silencio total"
    Navidad en Perú es sinónimo de compartir con la familia, no solo una exquisita cena, sino también la unión entre parientes y amigos. Sin embargo; el agasajo se ve opacado con la pirotecnia. Desde las 11 de la noche se pueden escuchar cientos de pirotécnicos detonando fuertes sonidos.

    Se sabe que la pirotecnia afecta terriblemente no solo a las mascotas sino a niñas y niños con TEA, adultos mayores y quienes están enfrentando alguna enfermedad. A pesar de ello, los ciudadanos peruanos siguen con dicha costumbre; sin embargo hubo un distrito que marcó la diferencia y en algunas de sus zonas no se escuchó ni un solo petardo. ¿De qué distrito estamos hablando? Te lo contamos en la siguiente nota.

    San Borja dio el ejemplo y no se escuchó pirotecnia

    En Tiktok una usuaria reveló un video en una zona del distrito limeño de San Borja, en donde no se escuchaban ruidos de pirotécnicos. Un ejemplo total, en comparación de otras localidades. A través de los comentarios vecinos resaltaron que este 2025 tampoco escucharon dichos ruidos y que suelen ver los fuegos artificiales de otros distritos cercanos como Santa Catalina en La Victoria.

    Cabe mencionar que algunas personas resaltaron que en otras zonas de San Borja sí se usaron dichos explosivos pero con baja intensidad.

    No cabe duda que el distrito fue un ejemplo para otros en el país. ¿Crees que todos los distritos deberían seguir los pasos de San Borja?

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL.

