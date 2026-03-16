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Melanie Martínez no calla más y encara a Karla Tarazona en defensa de su hija: "Nadie puede..."

Melanie Martínez expresó su molestia tras unas declaraciones de Karla Tarazona, quien insinuó que cuando la hija de Christian Domínguez alcance la mayoría de edad deberá responder por lo que ha dicho.

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    Melanie Martínez no calla más y encara a Karla Tarazona en defensa de su hija: "Nadie puede..."
    Melanie Martínez contra Karla Tarazona
    Melanie Martínez no calla más y encara a Karla Tarazona en defensa de su hija: "Nadie puede..."

    Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez y madre de su hija mayor, utilizó sus redes sociales para realizar una transmisión en vivo en la que habló sobre el estado emocional de la menor tras la polémica surgida por el lanzamiento de su reciente emprendimiento: un negocio de helados.

    Durante la transmisión, la también influencer manifestó su preocupación por cómo la situación ha afectado a su hija. 'Lo que más quiero es que mi hija sane su corazón. No parece pero está muy mal, imagínate cómo se debe sentir que hay gente que dice que es una malcriada porque simplemente decidió no soportar más cosas que no le gustaban, está en todo su derecho', expresó, haciendo referencia a comentarios previos de Karla Tarazona, actual pareja del líder de La Gran Orquesta Internacional.

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    Asimismo, dejó entrever que interpreta las palabras de la conductora como una forma de intimidación hacia su hija.

    Melanie Martínez envía contundente mensaje a Karla Tarazona

    'Yo le he dicho que el resentimiento no es bueno y ojo que yo no estoy resentida, yo solo estoy defendiendo... A mí la vida de los demás me da exactamente igual, yo solo quiero que no molesten a mi hija ni que me la amenacen con insinuaciones disfrazadas', acotó.

    El periodista Samuel Suárez comentó estas declaraciones en el programa Q Bochinche y recordó que Karla Tarazona señaló que, cuando la hija mayor de Christian Domínguez cumpla 18 años, deberá asumir las consecuencias de sus palabras.

    Ante ello, Melanie Martínez respondió: 'Si ella decide que cuando tenga 18 años sentarse y hablar de su experiencia de vida, ella está en todo su derecho, para eso existe la libertad de expresión. Nadie puede venir a amenazarla y decir ‘las consecuencias’. Qué, contar su historia y lo que pasó, a qué le tienen miedo...'.

    Finalmente, la expareja del cantante recordó que otras exnovias de Domínguez mantienen una buena relación con su hija, entre ellas Vania Bludau, Isabel Acevedo y Pamela Franco. 'Siempre me han hablado bien de mi hija, no pueden existir tantos locos ¿no creen?', concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melanie Martínez no calla más y encara a Karla Tarazona en defensa de su hija: "Nadie puede..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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