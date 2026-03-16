Carlos Alcántara es parte de INESPERADO MOMENTO frente a su aún ESPOSA durante la boda de su hijo tras SEPARACIÓN | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Carlos Alcántara es parte de INESPERADO MOMENTO frente a su aún ESPOSA durante la boda de su hijo tras SEPARACIÓN | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram

Carlos Alcántara sorprendió al coincidir nuevamente con su exesposa, Jossie Lindley, durante la boda de Gianfranco Alcántara, el hijo que tienen en común. Ambos posaron juntos en una fotografía familiar junto a su otro hijo, mostrando que aún mantienen una relación cordial. Sin embargo, tras la ceremonia, una actitud del actor no pasó desapercibida entre los asistentes.

En las últimas semanas, el recordado actor ha sido visto disfrutando de su etapa de soltero. Incluso, el programa de Magaly Medina lo captó en dos ocasiones acompañado de diferentes mujeres y en una de ellas besando a una joven, lo que despertó comentarios sobre cómo fue su matrimonio de más de tres décadas con Jossie Lindley.

Durante años, la pareja fue considerada una de las más estables del espectáculo, ya que siempre se mostraban unidos y felices en sus apariciones públicas. A pesar de su separación y de los recientes ampays del actor, ambos han dejado claro que mantienen una buena relación como padres.

Prueba de ello fue la fotografía familiar que compartieron durante el matrimonio de su hijo Gianfranco, en la que también aparece la esposa del recién casado. La imagen reflejó que, pese a la ruptura, siguen acompañándose en momentos importantes de la familia.

Carlos Alcántara realiza insólita escena en boda de su hijo

No obstante, muchos pensaron que Alcántara optaría por mostrarse más discreto al reencontrarse con su exesposa tras los escándalos mediáticos. Sin embargo, el actor sorprendió al convertirse en uno de los más animados de la celebración.

Durante la fiesta, no dudó en demostrar sus mejores pasos de baile y compartió varios momentos en la pista con la novia, su ahora nuera, con quien incluso bailó hasta el piso en más de una ocasión, robándose la atención de los invitados. En un momento, el propio Gianfranco tuvo que acercarse para llevarse nuevamente a su esposa y continuar bailando con ella.