Luto en el cine. Reconocida actriz falleció a los 57 años tras pasar una semana en coma luego de sufrir un accidente en la piscina de un exclusivo club.

La actriz francesa Nadia Farès falleció a los 57 años tras permanecer una semana en coma, luego de ser encontrada inconsciente en la piscina de un exclusivo club deportivo en París. La noticia fue confirmada el viernes 17 de abril por sus hijas, quienes solicitaron respeto y discreción en este difícil momento, mientras familiares y seguidores lamentan la partida de la reconocida intérprete.

Falleció actriz: estuvo en coma tras incidente en piscina

Según información difundida por AFP, la actriz, nacida en Marrakech en 1968, sufrió un desmayo a causa de un incidente cardíaco el pasado 11 de abril, mientras se encontraba nadando en un club privado ubicado en el distrito 9 de París.

Murió la actriz francesa Nadia Farès a los 57 años tras ser hallada inconsciente en una piscina.

De acuerdo con testigos citados por Le Parisien, Farès soltó de forma repentina la tabla que utilizaba durante su entrenamiento y se hundió en el agua. Cuando otros nadadores notaron que no regresaba a la superficie, ya habían transcurrido entre tres y cuatro minutos.

La intérprete fue sacada del fondo de la piscina y recibió maniobras de reanimación antes de la llegada de una ambulancia, que la trasladó al hospital Pitié-Salpêtrière. En el centro médico lograron estabilizarla, pero permaneció en coma inducido hasta su muerte. Las autoridades iniciaron una investigación, sin hallar por ahora indicios de alguna irregularidad.

Hijas de Nadia Farès le dedican un emotivo mensaje de despedida

El fallecimiento de Nadia Farès fue comunicado por sus hijas, Cylia y Shana Chasman, mediante un mensaje conjunto enviado a la agencia AFP: “Con una inmensa tristeza anunciamos este viernes el fallecimiento de Nadia Farès. Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”.

El adiós de sus hijas.

A través de redes sociales, Cylia Chasman le dedicó un sentido homenaje. “Mamá. Este es un dolor que nunca superaré. Cada día me despierto y rezo para que esto sea una pesadilla y que sigas con nosotros”, escribió. “El sábado estábamos al teléfono y me dijiste que no tenías miedo a la muerte, y yo respondí que tenía miedo de tu muerte. Y al día siguiente el universo decidió que era tu momento”.

“Sé que luchaste con todas tus fuerzas por tus hijos. Gracias por luchar, gracias por darme la vida, gracias por cada recuerdo”, expresó en su emotivo mensaje. “Descansa en paz, mamá. Sé mi ángel para siempre. Lo necesito”.

Por su parte, su hermana Shana compartió unas palabras más breves: “Te amo, mamá, escribiré mis palabras cuando esté lista. Por favor, denme tiempo”.

¿Quién fue la actriz francesa Nadia Farès?

Con más de 30 años de trayectoria, Nadia Farès consolidó una destacada carrera en el cine europeo, sobresaliendo por su versatilidad en géneros como thriller, acción y comedia. Uno de sus trabajos más recordados fue en Los ríos de color púrpura (2000), donde actuó junto a Jean Reno y Vincent Cassel.