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Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez

En el adelanto del programa 'La verdad a Prueba', Pamela Franco recordó momentos difíciles y compartió su experiencia, tocando la condición de su hija con lágrimas en los ojos.

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    Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez
    Pamela Franco habla por primera vez sobre condición de su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla - Facebook
    Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez

    La cantante de cumbia Pamela Franco volvió a estar en el centro de la atención pública tras brindar una entrevista televisiva en la que habló abiertamente sobre un tema personal relacionado con su hija, fruto de su relación con Christian Domínguez. Durante la conversación con Andrea Llosa, la artista no pudo contener la emoción y terminó quebrándose frente a cámaras.

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    Pamela Franco conmueve al hablar de la condición de su hija

    Este lunes 20 de abril, una nueva edición del programa 'La verdad a Prueba' mostrará nuevos detalles de la vida personal de Pamela Franco. En redes sociales se difundió un adelanto de lo que se emitirá en su próxima edición. En las imágenes promocionales se observa a la intérprete visiblemente afectada mientras recuerda un momento difícil de su vida familiar.

    “Se supone que él también sentía ese dolor”, se le escucha decir en un inicio bastante afectada refiriéndose aparentemente a Christian Domínguez.

    En medio de la entrevista, la conductora Andrea Llosa interviene con una frase que deja entrever el tema que abordará el programa. “Por la condición de tu hija”, comenta Andrea Llosa, a lo que la cantante asiente entre lágrimas, sugiriendo que se tratará de una confesión sensible relacionada con su primogénita.

    El avance también muestra otro momento tenso del diálogo, en el que la periodista cuestiona a Franco sobre su cercanía con Christian Cueva cuando el futbolista aún mantenía una relación con Pamela López. “Y ahora se ve como mamá y sabiendo eso, no te importó”, intervino la presentadora.

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    Pamela Franco habla sobre su relación con Christian Cueva y aclara cuándo terminó su vínculo

    La cantante Pamela Franco volvió a pronunciarse sobre el vínculo sentimental que mantuvo con el futbolista Christian Cueva, en medio de la controversia que también involucra a la aún esposa del deportista, Pamela López. La artista decidió aclarar algunos episodios del pasado durante su reciente participación en el programa televisivo 'Amor y fuego', donde ofreció su versión de los hechos.

    Durante la emisión del 16 de abril, la cumbiambera explicó que su relación con el jugador finalizó en 2019, es decir, antes de que él oficializara su matrimonio con Pamela López. Según señaló, fue ella quien decidió poner punto final al romance y alejarse definitivamente.

    “Yo corté con él, fui yo la que me alejé en el 2019, mucho antes de que se casara”, expresó la cantante, insistiendo en que su relación no se desarrolló dentro del matrimonio del deportista.

    Sin embargo, Franco también reconoció que, tras la ruptura, ambos mantuvieron algún tipo de contacto, situación que, según admitió, pudo prestarse a interpretaciones equivocadas. En esa línea, indicó que continuar comunicándose con el futbolista pudo haber sido un error, aunque reiteró que en ese momento ya no existía una relación sentimental entre ambos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco se confiesa y revela por primera vez la condición que enfrentaría su hija con Christian Domínguez
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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