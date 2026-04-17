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Christian Domínguez revela que le hicieron brujería y Pamela Franco arremete y confiesa: “Decía que Cueva me hacía eso”

Tras abordar el tema de infidelidad, Christian Domínguez reveló ante los conductores que le hicieron brujería, un momento que marcó su vida. Conoce AQUÍ los detalles.

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    Christian Domínguez revela que le hicieron brujería y Pamela Franco arremete y confiesa: “Decía que Cueva me hacía eso”
    Christian Domínguez deja en shock al asegurar que le hicieron brujería. | Composición Wapa
    Christian Domínguez revela que le hicieron brujería y Pamela Franco arremete y confiesa: “Decía que Cueva me hacía eso”

    ¡En shock! Christian Domíngue protagonizó un inesperado momento en 'Arriba mi gente' cuando se abordaba el tema de las infidelidades. En medio de la conversación, Andrea San Martín señaló que el cantante no tendría un problema de infidelidad, sino que le habrían hecho amarres. Ante ello, Domínguez aseguró que en realidad fue víctima de brujería e incluso afirmó que identifica a las personas que estarían detrás de esta situación que lo marcó en televisión nacional.

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    En una entrevista en 'Arriba mi gente', Michelle Soifer le preguntó si consideraba haber sido víctima de brujería, a lo que el cantante respondió afirmativamente que sí, que una vez lo atendió un 'chamán' que le pasó el cuy y terminó revelándole detalles escabrosos que lo habrían llevado a concluir que fue víctima de brujería. Según su versión, no fue afectado de gravedad porque es una persona fuerte.

    Por supuesto, creo que siempre existe la maldad, porque hemos tenido familia que se enfermaba y eso llevaba a la solución. Yo lo respeto mucho, me decían que era muy fuerte para eso, hay gente que cae, pero yo soy fuerte”, reveló Christian Domínguez.

    Si bien no mencionó a Pamela Franco (su expareja) ni a Christian Cueva, señaló que esto lo sorprendió: “Un día me fueron a ver y me dijeron x cosas. Me dieron nombres, fue un hombre y una mujer, me hicieron lo del cuy, una cosa impresionante, quedé helado”, dijo. Aunque para algunos usuarios y conductores, eso es lo que habría dejado entrever.

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    Pamela Franco niega haberle hecho brujería a Christian Domínguez

    En medio de la sorpresiva confesión de Christian Domínguez, Pamela Franco salió a hablar y dejó en claro que ella no gastaría su plata para hacerle daño a Christian Domínguez ni a nadie. Aunque lo que más llamó la atención fue que ella dijo que su ex le echaba la culpa a Christian Cueva.

    “Calladito te ves mejor, calladito no cometas ese error. Papito no por favor, por ahí no es... Yo a ella le puedo creer que pueda pensar eso, pero él... Él sabe cómo ha manejado ese tipo de cosas y me hacía partícipe de sus cosas. (…) Me tenía hinchada, yo andaba mucho con dolores de cabeza, me llevó a los rituales y se mataba diciendo que el que me hacía eso era Cueva. Yo respeto muchísimo porque me da miedo”, se defendió Pamela Franco.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez revela que le hicieron brujería y Pamela Franco arremete y confiesa: “Decía que Cueva me hacía eso”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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