El conflicto entre Samahara Lobatón y Youna se intensifica tras la reacción del barbero a las imágenes donde la influencer se mostró cercana a Renato Rossini Jr.

Youna estalla y anula su boda con Samahara Lobatón por su cercanía con Renato Rossini Jr. | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Youna estalla y anula su boda con Samahara Lobatón por su cercanía con Renato Rossini Jr. | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El conflicto sentimental entre Samahara Lobatón y Youna sumó un nuevo capítulo luego de que el barbero reaccionara públicamente a las imágenes difundidas del reality 'La Granja VIP', donde la influencer protagonizó un momento cercano con Renato Rossini Jr. Lo que parecía ser una etapa estable en la relación terminó envuelto en polémica, luego de que el joven decidiera pronunciarse y dejar en claro su postura sobre lo ocurrido.

Youna termina su compromiso con Samahara Lobatón

El barbero usó sus redes sociales para manifestar su incomodidad frente a las escenas que se viralizaron del programa, en las que Samahara Lobatón aparece interactuando de forma afectuosa con el hijo del actor Renato Rossini. En su mensaje, dejó entrever que las actitudes mostradas en el reality no fueron bien recibidas por él.

“Con respecto a lo que ha pasado en ‘La Granja’, mis tiktoks no tienen nada que ver con lo que pasó porque yo no sabía, pero ahora yo vi unos clips donde Samahara salía diciendo que en otra vida le hubiera gustado estar con Renato, la vi abrazada con él y la celó con Gabriela, esas son cosas que yo no voy a permitir, para mí son faltas de respeto”, dijo sobre los coqueteos con Renato Rossini Jr.

Además, el joven también se refirió al futuro de su relación con la influencer, insinuando que la idea de una boda ya no forma parte de sus planes. Sus palabras dejaron entrever que la situación habría marcado un quiebre definitivo entre ambos.

“Ya no voy a hablar más del tema de una boda o que estoy con ella. Para mí son faltas de respeto, son cosas que no me gustan y no voy a aceptarlo por parte de nadie. Las personas ebrias dicen la verdad, siento que Samahara tiene un tipo de acercamiento de intención de tener algo más con Renato y por mi parte no tiene que esperar otra vida porque en esta puede ser”, añadió.

Samahara Lobatón sorprende con declaración a Renato Rossini Jr.

Durante una reciente emisión del reality 'La Granja VIP Perú', Samahara Lobatón protagonizó un momento que sorprendió tanto a los participantes como a los espectadores. La influencer decidió sincerarse frente a Renato Rossini Jr., pese a que días antes había confirmado públicamente su compromiso con Youna.

El episodio ocurrió durante la dinámica de nominación del programa. Cuando le tocó elegir a quién enviar a placa, la hija de Melissa Klug tomó la palabra y, lejos de adoptar una postura confrontativa, optó por dirigirse al modelo con una serie de comentarios que generaron sorpresa por el tono cercano y reflexivo.

Antes de explicar su decisión, la influencer aclaró que su elección respondía a una estrategia propia del juego. No obstante, el momento dio un giro inesperado cuando decidió expresar abiertamente lo que piensa sobre su compañero dentro del reality. “Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato”.

Tras esa frase, Samahara continuó resaltando varias cualidades de Rossini Jr., a quien también le ofreció algunas recomendaciones sobre su comportamiento dentro de la competencia. “Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega. Me parece que debes mostrarte con lo bonito que tiene tu corazón. Tienes que modular muchas veces o pensar un poco antes de hablar. Te lo he dicho millones de veces. Me caes súper bien, sé que podemos ser un buen equipo”, expresó con sinceridad.

La declaración generó reacciones inmediatas en el set, especialmente por parte de Ethel Pozo, quien no dudó en preguntarle el motivo de su comentario sobre “otra vida”. Ante la interrogante, Samahara respondió entre risas y explicó que mantiene una buena relación con el modelo dentro del programa.