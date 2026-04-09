Un momento emotivo marcó la reciente emisión de ‘ La Granja VIP ’, cuando Samahara Lobatón recibió un ramo de flores y una propuesta de matrimonio de Youna.

Samahara Lobatón se emociona con propuesta de matrimonio de Youna | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube

Samahara Lobatón se emociona con propuesta de matrimonio de Youna | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube

Un momento cargado de emoción se vivió en la más reciente emisión del reality 'La Granja VIP', cuando Samahara Lobatón recibió una sorpresa que rápidamente generó comentarios entre los seguidores del programa. Durante la transmisión, la participante fue sorprendida con un ramo de flores moradas acompañado de una carta que incluía una propuesta de matrimonio de Youna. ¿Qué respondió ella?

Samahara Lobatón acepta emocionada casarse con Youna

La escena ocurrió mientras Lobatón conversaba con sus compañeras Shirley Arica y Gabriela Herrera. En ese momento, la producción le entregó el arreglo floral junto con la carta que contenía el mensaje: “Te amo, te estoy esperando para casarnos”.

Al leer el contenido de la carta, la influencer no pudo contener la emoción y terminó llorando frente a las cámaras del programa. Visiblemente conmovida por el gesto, expresó: “¡Te amo, Youna!”, mientras el ambiente en la casa se llenaba de bromas y comentarios de sus compañeros sobre una posible boda en el futuro.

Horas más tarde, Ethel Pozo interrogó a Lobatón para saber cuál fue su reacción ante la sorpresa y si esta había aceptado la romántica propuesta. "Recibí unas rosas hermosas. La tarjeta dice: 'Te amo mi amor te estoy esperando afuera para casarnos'", dijo Samahara.

La conductora quiso saber si la influencer aceptaba esta propuesta: "¿Le puedes responder a nivel nacional? ¿Te casas con Youna?", preguntó Ethel con curiosidad y Samahara no dudó en aceptar su romántica propuesta.

"Por supuesto, justo lo estaba hablando con Paty y le decía que nosotros no pudimos tener la conversación de qué era lo que se venía para nosotros y prácticamente me ha escuchado, como: 'Oye, no, yo estoy aquí, yo sí quiero casarme contigo'", dijo con seguridad.

"Estoy feliz, tranquila que él está afuera. En el cartel decía: 'Tus amores te esperamos afuera', lo amo, en verdad estoy súper agradecida con él, yo debería ser su bastón y resultó que él es mi bastón", añadió emocionada.

Youna confirma que le pidió matrimonio a Samahara

Antes de que la escena romántica se emitiera en 'La Granja VIP', Youna ya había dejado clara su postura respecto al comportamiento de Samahara Lobatón dentro del reality. El barbero decidió pronunciarse públicamente luego de que la influencer protagonizara diversos enfrentamientos y recibiera sanciones por parte de la producción del programa.

El momento en que Samahara recibió flores y una carta con una propuesta de matrimonio dentro del programa generó diversas reacciones entre los seguidores. Algunos televidentes mostraron escepticismo y plantearon la posibilidad de que el gesto no proviniera realmente del barbero, sino que formara parte de una estrategia del propio reality para intensificar la narrativa del programa.

En redes sociales, varios usuarios destacaron la aparente contradicción entre las recientes declaraciones de Youna y el contenido del mensaje romántico que se mostró durante la emisión.

Youna confirma que le propuso matrimonio a Samahara