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Isabel Acevedo anuncia junto a su esposo una noticia especial que conmocionó a sus fans

Isabel Acevedo se mostró sensible al anunciar la última noticia sobre su familia.

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    Isabel Acevedo anuncia junto a su esposo una noticia especial que conmocionó a sus fans
    Isabel Acevedo anuncia junto a SU ESPOSO una noticia ESPECIAL que conmocionó a sus fans: “Un sueño que se hace realidad" | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Instagram
    Isabel Acevedo anuncia junto a su esposo una noticia especial que conmocionó a sus fans

    La influencer Isabel Acevedo no dudó en compartir con sus seguidores uno de los momentos más felices de su vida al dar un gran paso junto a su esposo, Rodney Rodríguez. A través de sus redes sociales, la bailarina publicó una serie de fotografías donde se le ve visiblemente emocionada, celebrando este logro junto a su pareja, mientras sus fans reaccionaban con mensajes de cariño y felicitaciones.

    Isabel Acevedo celebra importante logro junto a su esposo

    Como es de conocimiento público, Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez viven actualmente en Estados Unidos, donde han construido una relación sólida. En esta ocasión, ambos sorprendieron al anunciar en su cuenta oficial de Instagram que apostaron todos sus ahorros en una importante inversión: la compra de su nueva casa.

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    Isabel Acevedo y su esposo
    Isabel Acevedo y su esposo

    'Un sueño más que se hace realidad. Agradecida con Dios por esta nueva oportunidad. Cuando trabajas con fe, pasión y disciplina… todo es posible. Hoy celebramos nuestra primera inversión con mi esposito, un paso muy importante en nuestro camino como familia y empresarios', escribió la influencer en la descripción de su publicación.

    Pero eso no fue todo. Isabel también adelantó que pronto compartirá más novedades con su comunidad digital. 'Atentos… se vienen cosas increíbles para quienes desean emprender su propio negocio en Virginia', añadió, generando expectativa entre sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Isabel Acevedo anuncia junto a su esposo una noticia especial que conmocionó a sus fans
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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