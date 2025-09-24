Isabel Acevedo publica un video que muchos interpretan como una respuesta indirecta a Karla Tarazona, quien recordó episodios del pasado de la bailarina en su programa.

Isabel Acevedo compartió un video en sus redes sociales en el que expresó una frase que varios de sus seguidores interpretaron como una respuesta indirecta a Karla Tarazona. La publicación se da luego de que la conductora recordara episodios del pasado de la bailarina y la tildara de infiel.

Isabel Acevedo lanza fuerte mensaje ¿A Karla Tarazona?

Luego de que Karla Tarazona recordara el pasado de Isabel Acevedo cuando esta afirmó que no creía en el cambio de Christian Domínguez, la ‘Chabelita’ compartió un contundente mensaje en sus redes sociales que fue tomado por muchos como una supuesta indirecta a la conductora.

En medio de las palabras de Karla Tarazona y la advertencia que esta le dio a la bailarina, esta publicó un video donde se le puede escuchar diciendo: “La diferencia entre tú y yo es que tú me ves como enemiga y yo ni te veo”.

Además, en la descripción del contenido que subió a TikTok añadió: “For the haters (Para los odiadores)”, lo que añadió más leña al fuego, en especial cuando Tarazona advirtió que podría refrescar el pasado de Isabel Acevedo al burlarse del cambio de su expareja.

Los usuarios reaccionaron al video de la ‘Chabelita’ apoyando a la bailarina: “Bien dicho, a pesar que te disculpaste, no te supera y al verdadero traicionero hasta talquito le echa”, “Ja ja ja, se lo quedó y dice que ganó”, “El karma existe ja ja ja”, “Escucha Karla”, se lee en los comentarios de la cuenta de TikTok de Acevedo.

Karla Tarazona arremete contra Isabel Acevedo y le lanza advertencia

Durante la reciente emisión de su programa, Karla Tarazona volvió a referirse a Isabel Acevedo, recordando los episodios que marcaron su pasado con Christian Domínguez y las polémicas que involucraron a la bailarina.

“Mejor le preguntamos a Kervin Valdizán, el bailarín que cuerneó. Por eso, no entiendo cómo las personas se esmeran en hundirse solas, si es tan fácil decir ‘lo olvidé’ o ‘por respeto, no hablo de ese tema’ y listo, pero algunas personas nunca aprenden”, señaló la conductora, dejando entrever que aún hay heridas abiertas.