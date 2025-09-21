Wapa.pe
Isabel Acevedo regresa a Perú y duda del ‘cambio’ de Domínguez tras romance con Tarazona: “¿Le creen?"

Isabel Acevedo volvió al país y fue consultada sobre la reconciliación de Christian Domínguez con Karla Tarazona, generando reacciones.

    Isabel Acevedo regresó recientemente a Perú y su llegada coincidió con la reaparición pública de la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, lo que la llevó a pronunciarse sobre la vida amorosa de su expareja. La popular ‘Chabelita’ fue interceptada por las cámaras de América Hoy, donde respondió con seguridad y dejó clara su posición frente al tema.

    Acevedo habla sobre el cambio de Christian Domínguez tras romance

    Consultada sobre el romance de Domínguez y Tarazona, Acevedo comentó: “Está bien. Ya han pasado tantos años, yo estoy casada y no voy a opinar de otras personas, la verdad, porque no es lo adecuado”. Subrayó que su prioridad es su propia vida: “Él ya está en su vida, que sea feliz, como siempre lo he dicho, yo estoy tranquila y estoy enfocada en mí”.

    Al ser consultada sobre si le sorprendía la noticia, la bailarina respondió: “La verdad que no. Por respeto a mi esposo, ya estoy en otra etapa de mi vida. Ya han pasado casi 7 años, ya lo superé”. Así, dejó claro que mantiene distancia de los hechos pasados y que evita involucrarse en polémicas mediáticas.

    Uno de los momentos más esperados fue cuando se le preguntó si confiaba en un verdadero cambio de Christian Domínguez, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por infidelidad.

    Con humor, Acevedo respondió: “¿Ustedes le creen? Si tú le crees, ya pues... No sé, hay que preguntarle a Vania, ella sí responde”. La referencia a Vania Bludau, otra expareja del cantante, evidenció su escepticismo frente a una posible transformación del artista.

    El arribo de Acevedo a Lima y sus declaraciones ocurren tras casi ocho años de la polémica ruptura entre Domínguez y Tarazona, donde se la señaló de haberse involucrado en la relación. Hoy, la bailarina recalca que esa etapa quedó atrás y que su vida actual está lejos de opinar sobre terceros.

